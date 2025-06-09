10 Haziran Salı Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün seninle biraz sohbet etmek, gökyüzünün senin için neler hazırladığına göz atmak istiyoruz. Zira, iş hayatında özellikle duygusal enerjinin seni nereye sürüklediğini dikkatlice gözlemlemen gereken bir dönemden geçiyorsun. Bugün belki de içgüdülerinin seni bir yere çektiğini hissedeceksin.

Venüs ile Pluto karesinin etkisi altında olduğun bugün, her zaman olduğu gibi mantığını yanında taşımayı unutmamalısın. Biliyoruz ki manipülasyon tuzağına düşmek senin tarzın değil. Ancak bu süreçte iç sesini de daha fazla dinleyebilir ve aynı zamanda gerçekleri de göz ardı etmeyerek otoriteni sağlamlaştırabilirsin.

Aşk hayatına gelirsek... Hmmm, burada biraz daha dikkatli olman gerekiyor. Çünkü kirli çamaşırların ortaya dökülme ihtimali bir hayli yüksek. Yani, her an beklenmedik bir şok yaşayabilirsin. Belki de bu sayede bugüne dek kuruntu sandığın sorunların gerçekliğini keşfederek huzura erebilir, özel hayatındaki sorunların çözümüyle adeta hafifleyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...