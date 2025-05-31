1 Haziran Pazar Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün iş hayatında biraz daha alçakgönüllülük göstermeyi tercih edebilirsin. Ancak bu hiçbir şekilde hareketsiz kalacağın anlamına gelmiyor. Güneş ve Venüs'ün kavuşumu, senin kulislerde sergilediğin çabaların takdir gördüğü bir atmosfer yaratıyor. Bugün, sessiz ama etkili bir güç seninle birlikte olacak.

Görenen o ki gemileri karadan yürütecek, bir şekilde kazanmanın yolunu bulacaksın. İşte bu yüzden bu aralar rakibin olmak istemeyiz, zira hafta sonu dopingi ile Haziran ayına bomba gibi bir giriş yapacaksın.

Aşk hayatında ise duygusal bir fırtına esiyor. Belki eski bir aşkın yeniden hayatına gireceği bir sürprizle karşılaşabilirsin ya da beklenmedik bir itiraf alabilirsin. Kalbin bugün neye karar verirse, aklın onunla aynı yolda ilerlemek zorunda kalacak. Çünkü her ne kadar Venüs yol gösteriyor olsa da kararı Güneş'ten etkilenen duyguların verecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…