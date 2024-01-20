Zor Durumlarda Verdiğin Kararlara Göre Sen Nasıl Bir Patronsun?

Zor durumlarda verdiğin kararlar gösteriyor ki sen biraz çılgınsın. İşler zorlaşmış olabilir. Ama sen de kolay biri sayılmazsın 😎 Kritik anlarda aldığın o ya hep ya hiç ana fikirli kararlarından hep muhteşem bir verim almışsın. Çünkü senin olayın bu, en kritik yerde ortaya çıkar, imzanı atarsın. Eeee şov devam etmeli...