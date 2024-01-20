Zor Durumlarda Verdiğin Kararlara Göre Sen Nasıl Bir Patronsun?
Zor Durumlarda Verdiğin Kararlara Göre Sen Nasıl Bir Patronsun?
İnsanın karakterini zor durumlarda verdiğin kararlar orataya koyar. Peki sen zor durumlarda verdiğin kararlara göre nasıl bir patronsun? Öğrenmek istiyorsan bu test tam sana göre.
Hadi başlayalım.
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1. Hadi başlayalım. Diyelim ki yatırım yapacağın sektör henüz belli değil. Hangisini seçerdin?
2. Peki şirketinde çalışanlar nasıl çalışsın?
3. Diyelim ki kritik bir pozisyon için yeni birini işe aldın. Fakat ekiple uyumsuz görünüyor. Ne yapacaksın?
4. Şirkete girdin ve işe yeni başlayan güvenlik görevlisi seni tanımadı. Tepkin ne olurdu?
5. Şirketinde bir seçim yapman gerekseydi hangisini seçerdin?
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6. Diyelim ki şirketin bu yılı büyük bir zararla kapattı. İşler de kötüye gidiyor. Ne yapacaksın?
7. Diyelim ki iş konusunda karar vermekte çok zorlandığın bir durum var. Kime danışırsın?
8. Son olarak diyelim ki bulunduğun sektörün yavaş yavaş bitmeye başladığını gördün. Ne yapacaksın?
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