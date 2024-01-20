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Zor Durumlarda Verdiğin Kararlara Göre Sen Nasıl Bir Patronsun?

etiket Zor Durumlarda Verdiğin Kararlara Göre Sen Nasıl Bir Patronsun?

godot
godot - Onedio Üyesi
20.01.2024 - 17:01

İnsanın karakterini zor durumlarda verdiğin kararlar orataya koyar. Peki sen zor durumlarda verdiğin kararlara göre nasıl bir patronsun? Öğrenmek istiyorsan bu test tam sana göre.

Hadi başlayalım.

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1. Hadi başlayalım. Diyelim ki yatırım yapacağın sektör henüz belli değil. Hangisini seçerdin?

2. Peki şirketinde çalışanlar nasıl çalışsın?

3. Diyelim ki kritik bir pozisyon için yeni birini işe aldın. Fakat ekiple uyumsuz görünüyor. Ne yapacaksın?

4. Şirkete girdin ve işe yeni başlayan güvenlik görevlisi seni tanımadı. Tepkin ne olurdu?

5. Şirketinde bir seçim yapman gerekseydi hangisini seçerdin?

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6. Diyelim ki şirketin bu yılı büyük bir zararla kapattı. İşler de kötüye gidiyor. Ne yapacaksın?

7. Diyelim ki iş konusunda karar vermekte çok zorlandığın bir durum var. Kime danışırsın?

8. Son olarak diyelim ki bulunduğun sektörün yavaş yavaş bitmeye başladığını gördün. Ne yapacaksın?

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İdol Patron

Zor durumda verdiğin kararlara göre sen kesinlikle idol patronsun. Herkesin gözü senin üstünde. Yürüyüşün, duruşun, konuşman hatta susman bile örnek alınıyor. İnsanlar senin yanlış bir karar alacağına asla inanmıyor. Tecrüben ve zekan sayesinde herkesi etkilemeyi başarmışsın. Bir patron ancak bu kadar örnek olabilirdi...

Gizemli 'Cool' Patron

Zor durumda verdiğin kararlara göre sen gizemli ve cool tavırlarıyla herkesin merağını cezebeden o özel patronsun. Seni en büyük meşgalen işin. İş dışında fazla paylaşımın yok insanlarla bu yüzden gizemli görüyorlar seni. Hem işi satranç gibi düşündüğün için hamlelerini belli etmek istemiyorsun. Böyle devam; bırak herkes seni merak etsin 😎

Çılgın Patron

Zor durumlarda verdiğin kararlar gösteriyor ki sen biraz çılgınsın. İşler zorlaşmış olabilir. Ama sen de kolay biri sayılmazsın 😎 Kritik anlarda aldığın o ya hep ya hiç ana fikirli kararlarından hep muhteşem bir verim almışsın. Çünkü senin olayın bu, en kritik yerde ortaya çıkar, imzanı atarsın. Eeee şov devam etmeli...

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