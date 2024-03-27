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Zinde Bir Vücut İçin Uygulaman Gereken 10 Rutin

etiket Zinde Bir Vücut İçin Uygulaman Gereken 10 Rutin

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
27.03.2024 - 16:01

Zinde olmak için yapılabilecek birçok şey bulunuyor. Bunları uygulayarak günü çok daha verimli geçirmek mümkün! Aşağı kaydırın ve önerilerimizi uygulayın!

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1. Sabah egzersizi şart!

Sabah uyandığınız gibi eliniz telefona gidiyorsa güne zinde başlamak doğal olarak mümkün olamaz. Bu yüzden her sabah kısa bir egzersiz rutini oluşturmayı deneyebilirsiniz.

2. Basit egzersizlerin yanı sıra kardiyo egzersizleri de yapın!

Yalnızca temel ve basit egzersiz hareketlerini yaparak kendinizi daha iyi hissedebileceğinizi sanmıyorsunuzdur herhalde. Bu yolculukta kardiyo egzersizlerine de ihtiyacınız var. Haftada en az 3-4 kez koşu, yürüyüş, bisiklet sürme gibi egzersizler yapmayı deneyin.

3. Gün içinde bol bol su için!

Eğer bunu tek başınıza başaramıyorsanız su içmeyi hatırlatan app’lerden kullanabilir veya motivasyon su şişelerinden alabilirsiniz. Vücudunuza ihtiyacı olan suyu sağlamak sizin birinci göreviniz!

4. Fast food’dan uzak durup dengeli beslenmelisiniz!

Kabul edelim, fast food yemeyi hepimiz çok seviyoruz. Ama kendimizi daha sağlıklı, enerjik hissetmek için bundan vazgeçmemiz gerekiyor. Dengeli beslenebileceğiniz bir diyet oluşturun ve ona uyun.

5. Düzenli olarak ara verin!

Eğer ki masa başı bir iş yapıyorsanız bu dediğimiz sizi kesinlikle çok ilgilendiriyor! Gün içinde uzun süre aynı pozisyonda oturmak kendinizi iyice yorgun hissetmenize sebep olabilir. Bu nedenle düzenli aralıklarla ayağa kalkıp hareket edin. Hatta imkanınız varsa her saat başı 10-15 dakikalık kısa yürüyüşler veya esneme egzersizleri yapabilirsiniz.

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6. Günlük hayatın akışındaki hareketlerden kaçmayın!

Baktınız ki hiçbir şekilde egzersiz yapacak vakit bulamıyorsunuz, o zaman günlük akıştaki hareketleri olabildiğince yapmaya bakın deriz. Nasıl mı? Mesela evi süpürmek, asansör yerine merdivenleri kullanmak, aceleniz yoksa otobüs yerine yürümek gibi. Basit ama etkili yollar!

7. Stres yönetimini ele almak lazım!

Stres yapmak vücudun tüm dengesini bozuyor, zinde olmanızı da engelliyor. Her ne kadar zor olsa da stresli olabileceğiniz durumlardan olabildiğince kaçın. Eğer kaçamıyorsanız da stresi nasıl yöneteceğinizi öğrenin. Kendiniz için yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri olur bu!

8. Uykusuz gecelere bir son verin!

Biliyoruz, dizi o kadar heyecanlı ki bir bölüm daha izlemek istiyorsunuz veya o kişiyle bir saat daha fazla konuşmak istiyorsunuz. Ama bunu yaptığınızda uykunuzdan vermiş oluyorsunuz. Yeterli uyku almak vücudun yenilenmesi için gerekli olduğundan bu maddeyi atlamazsanız iyi edersiniz!

9. Düzenli sağlık kontrollerini de atlamayın!

Kimi zamanlar her şeyi tam da kitabına uygun yapsak da kendimizi zinde hissetmeyiz. Bunun sebebini bulmak için doktor kontrolüne giderek kan testi yaptırmakta fayda var. Düzenli kontrolleri atlamanızı kesinlikle önermeyiz!

10. Ve tabii ki sosyalleşmeyi ihmal etmeyin!

Sevdiklerimizle vakit geçirmek, üzerinden belki de 10 kere geçtiğimiz konuları bir kez daha birlikte konuşmak bizi yeniler. Bu yüzden sevdiklerinizle vakit geçirin, boş vakitlerinizi onlarla birlikte geçirin!

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