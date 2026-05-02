Senin yorgunluğun fiziksel değil, daha çok “arka planda hiç kapanmayan sekmeler” gibi. Gün bitse bile zihnin kapanmıyor; konuşmalar, senaryolar, olasılıklar devam ediyor. Bu yüzden dışarıdan dinlenmiş görünsen bile içeride sürekli çalışan bir sistem var. Bu yapı seni hızlı düşünen, analiz eden ve detayları kaçırmayan biri yapıyor. Ama aynı zamanda “hiç durmama” hali, fark etmeden enerji tüketiyor. Dinlenmek senin için uyumaktan çok “zihni susturmak” anlamına geliyor. Burada kritik nokta şu: sen yorgunluğu üretmiyorsun, zihinsel akışı durduramıyorsun. Bu fark edildiğinde bile tek başına rahatlatıcı bir etki yaratır.