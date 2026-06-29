Zeytin Ağacı Dizisiyle Meşhur Olan Aile Dizimi Nedir? Aile Dizimi Nasıl Yapılır?
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Netflix Türkiye'nin sevilen dizisi Zeytin Ağacı, yeni sezonuyla da beğeni kazandı. Dizinin beğenilmesinin ardındaki nedenler birisi de Aile Dizi olarak adlandırılan meditasyon yöntemi. Yıllardır uygulanan Aile Dizi, özellikle Zeytin Ağacı dizisiyle gündem oldu.
Peki, aile dizimi nedir ve bir tedavi yöntemi olarak kullanılabilir mi?
DİKKAT! BU İÇERİK ZEYTİN AĞACI DİZİSİ HAKKINDA SPOİLER İÇERİR!
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Netflix Türkiye yapımı Zeytin Ağacı, büyük ilgi çekmeye devam ediyor.
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Aile dizimini anlamak için öncelikle kökenine bakmamız lazım!
Aile diziminde "bir ailenin ruhu bütündür" deniyor.
Aile Dizimi nasıl yapılır?
Aile dizimi uygulaması dizideki Zaman karakterinin yaptığı gibi grup terapisi şeklinde düzenleniyor.
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Grup terapisi boyunca her kişinin geçmişi canlandırılıyor.
Aile dizimi ne işe yarıyor?
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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