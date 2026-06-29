Zeytin Ağacı Dizisiyle Meşhur Olan Aile Dizimi Nedir? Aile Dizimi Nasıl Yapılır?

Kişinin ailesinin 10 yıl ya da 100 yıl önce yaşadığı göçlerin, travmaların, haksızlıkların ya da yaptığı kötü şeylerin hem sistematik şekilde hem de biriktirilmiş duygularla kişinin hayatında ortaya çıktığı iddia ediliyor.

Özellikle geçmişte yaşanan bir olaya takılı kalma durumları için de aile dizimine başvuranların sayısı oldukça fazla. Aile diziminde amacın, kişinin bu durumları fark etmesi ve kabul ederek hayatına daha rahat ve yüksüz devam etmesi olduğu söyleniyor.