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Zeytin Ağacı Dizisiyle Meşhur Olan Aile Dizimi Nedir? Aile Dizimi Nasıl Yapılır?

Zeytin Ağacı Dizisiyle Meşhur Olan Aile Dizimi Nedir? Aile Dizimi Nasıl Yapılır?

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.06.2026 - 14:16
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Netflix Türkiye'nin sevilen dizisi Zeytin Ağacı, yeni sezonuyla da beğeni kazandı. Dizinin beğenilmesinin ardındaki nedenler birisi de Aile Dizi olarak adlandırılan meditasyon yöntemi. Yıllardır uygulanan Aile Dizi, özellikle Zeytin Ağacı dizisiyle gündem oldu. 

Peki, aile dizimi nedir ve bir tedavi yöntemi olarak kullanılabilir mi?

DİKKAT! BU İÇERİK ZEYTİN AĞACI DİZİSİ HAKKINDA SPOİLER İÇERİR!

KAYNAK: 1 2 3 

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Netflix Türkiye yapımı Zeytin Ağacı, büyük ilgi çekmeye devam ediyor.

Netflix Türkiye yapımı Zeytin Ağacı, büyük ilgi çekmeye devam ediyor.

Muhteşem oyuncu kadrosuyla sevilen Zeytin Ağacı'nı bu kadar popüler yapan şey ise dizideki Zaman karakterinin uyguladığı 'aile dizimi' adlı alternatif yöntem!

Şu an yaşadığımız sorunların aslında soy ağaçlarımıza yani atalarımıza dayandığını belirten dizide Sevgi karakteri kanser olduktan sonra Ayvalık'a giderek Zaman'la bu terapiyi uygulamaya başlıyor.

Dizide hiçbir şekilde 'bu yöntemin ismi aile dizimi' denilmese de terapinin ilerleyiş şekline bakıldığında izleyiciler bunun aile dizimi olduğunu belirtiyor. 

Peki aile dizimi nedir ve gerçekten tedavi amacıyla kullanılabilir mi?

Aile dizimini anlamak için öncelikle kökenine bakmamız lazım!

Aile dizimini anlamak için öncelikle kökenine bakmamız lazım!

Alman psikoterapist Bert Hellinger tarafından keşfedilen aile dizimine göre tüm atalarımızla aramızda nesiller boyunca var olan bir bağ var. Şimdi ailemizi düşündüğümüzde aklımıza sadece mevcut ailelerimiz ve dedelerimiz gelse de budan yüzlerce yıl önce yaşamış atalarımızın etkileri hala görünmez bir bağla bizimle olduğu söyleniyor.

Aile diziminde "bir ailenin ruhu bütündür" deniyor.

Aile diziminde "bir ailenin ruhu bütündür" deniyor.

Eğer aileye yeni bir birey eklenirse, bu bireyin hayatını ailesi şekillendirir. 

Yani ailedeki bir kişinin kaderi, yaptıkları ve yaşadıkları diğer aile üyelerinin kaderiyle bağlantılıdır.

Aile Dizimi nasıl yapılır?

Aile Dizimi nasıl yapılır?

Aile dizimi genel olarak psikoterapistler tarafından uygulansa da işin içinde spiritüel taraflar da var.

Çünkü aile diziminine göre ruh bedene bürünürken, tüm aile bireyleri birbirlerini seçerek dünyaya gelir.

Aile dizimini keşfeden psikoterapist Hellinger'e göre şu an yaşadığımız sorunların, rahatsızlıkların büyük çoğunluğu atalarımızın yaşadıklarıyla bağlantılı!

Aile dizimi uygulaması dizideki Zaman karakterinin yaptığı gibi grup terapisi şeklinde düzenleniyor.

Aile dizimi uygulaması dizideki Zaman karakterinin yaptığı gibi grup terapisi şeklinde düzenleniyor.

Aile dizimi için tüm aile bireylerinin hayatta olmasına gerek yoktur. Bu terapi için kişi farkında olmadan ve kendi isteği dışında yaşadığı sorunların yaşanmasını önlemek yani bu döngüyü kırabilmek için belirli bir farkındalığa ulaşmalıdır.

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Grup terapisi boyunca her kişinin geçmişi canlandırılıyor.

Grup terapisi boyunca her kişinin geçmişi canlandırılıyor.

Burada önemli olan nokta kişinin geçmişle yüzleştiği bu anlarda ne hissettiğidir.

Böylece danışan kişi aile geçmişinin kabul ediyor ve yaşamındaki sorunların çözümü meydana geliyor.

Aile dizimi ne işe yarıyor?

Aile dizimi ne işe yarıyor?

Kişinin ailesinin 10 yıl ya da 100 yıl önce yaşadığı göçlerin, travmaların, haksızlıkların ya da yaptığı kötü şeylerin hem sistematik şekilde hem de biriktirilmiş duygularla kişinin hayatında ortaya çıktığı iddia ediliyor.

Özellikle geçmişte yaşanan bir olaya takılı kalma durumları için de aile dizimine başvuranların sayısı oldukça fazla. Aile diziminde amacın, kişinin bu durumları fark etmesi ve kabul ederek hayatına daha rahat ve yüksüz devam etmesi olduğu söyleniyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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