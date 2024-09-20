Zeynep Bastık Aşa Geldi, Şeyma Subaşı Seramiğe Düştü: 20 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Zeynep Bastık Aşa Geldi, Şeyma Subaşı Seramiğe Düştü: 20 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Giray Altınok baba oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hande Erçel çiçeklendi.
Dilan Polat'tan aile pozu geldi.
Özge Özpirinçci, düğünün en eğlenen isimlerinden biri oldu.
Hazal Kaya, arkadaşlarıyla buluştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Enis Arıkan, konuğunu ağırladı.
Arzu Sabancı, yine gezmelerdeydi.
Cemal Can Canseven, arkadaşlarının düğününe katıldı.
Şeyma Subaşı kızı Melisa'yla seramik yaptı.
Zeynep Bastık aşka geldi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın