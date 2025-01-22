Zehra Sena Gültekin Kimdir? Bolu Kartalkaya Yangınında Ailesiyle Birlikte Hayatını Kaybetti
Zehra Sena Gültekin Kimdir? Bolu Kartalkaya Yangınında Ailesiyle Birlikte Hayatını Kaybetti
Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın, Türkiye'yi yasa boğdu. 76 vatandaşımızın hayatını kaybettiği yangının ardından ülkemizde milli yas ilan edildi. Sömestr tatili nedeniyle yoğunluğun yaşandığı otelde çocuklu ailelerin hayatını kaybettiği öğrenildi. THY'de çalışan Zehra Sena Gültekin de Bolu'daki yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımızdan birisi. Gültekin, eşi üç çocuğu ve ailesinden 9 kişiyle beraber Bolu'da tatildeydi.
Peki, Zehra Sena Gültekin kimdir, mesleği neydi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zehra Sena Gültekin Kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zehra Sena Gültekin THY Mesleği Neydi?
Zehra Sena Gültekin ve Ailesi
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın