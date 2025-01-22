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Zehra Sena Gültekin Kimdir? Bolu Kartalkaya Yangınında Ailesiyle Birlikte Hayatını Kaybetti

Zehra Sena Gültekin Kimdir? Bolu Kartalkaya Yangınında Ailesiyle Birlikte Hayatını Kaybetti

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
22.01.2025 - 12:15

Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın, Türkiye'yi yasa boğdu. 76 vatandaşımızın hayatını kaybettiği yangının ardından ülkemizde milli yas ilan edildi. Sömestr tatili nedeniyle yoğunluğun yaşandığı otelde çocuklu ailelerin hayatını kaybettiği öğrenildi. THY'de çalışan Zehra Sena Gültekin de Bolu'daki yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımızdan birisi. Gültekin, eşi üç çocuğu ve ailesinden 9 kişiyle beraber Bolu'da tatildeydi.

Peki, Zehra Sena Gültekin kimdir, mesleği neydi?

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Zehra Sena Gültekin Kimdir?

Zehra Sena Gültekin Kimdir?

Zehra Sena Gültekin, Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel'de hayatını kaybeden vatandaşlarımızdan biri. Gültekin'in yangın anında annesini arayarak hellallik istediği ortaya çıktı. 

Gültekin, eşi ve çocuklarıyla Bolu'da tatildeydi. Çocuklarının yarı yıl tatiline girmesiyle tatil planlayan Gültekin ailesi, faciayla karşılaştı.

Zehra Sena Gültekin THY Mesleği Neydi?

Zehra Sena Gültekin THY Mesleği Neydi?

Zehra Sena Gültekin Türk Hava Yolları (THY) çalışanıydı. Üç çocuk annesi Gültekin, Türk Hava Yolları'nda Satış Analiz ve Destek Müdürlüğü'nde uzman olarak görev alıyordu.

Zehra Sena Gültekin ve Ailesi

Zehra Sena Gültekin ve Ailesi

Zehra Sena Gültekin'in Bolu'ya üç çocuğu ve eşiyle beraber gittiği ortaya çıktı. Ayrıca Gültekin ailesinden tam 9 kişi Bolu'da beraberdi. Zehra Sena gültekin'in de aralarında bulunduğu aile, hayatını kaybetti.

Gültekin'in komşusu, Zehra Sena Gültekin ve eşi Bilal Gültekin'in Uygur Türk'ü minik Sümeyye'nin koruyucu ailesi olduğunu açıkladı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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