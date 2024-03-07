Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Döviz
Yükselen Doların Gücümüzü Nasıl Erittiğini Gösteren 9 Örnek

etiket Yükselen Doların Gücümüzü Nasıl Erittiğini Gösteren 9 Örnek

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
07.03.2024 - 18:40

Hepimizin hayatını etkileyen bir gerçek var: yükselen doların gücümüzü nasıl azalttığı. Son yıllarda doların yükselişiyle birlikte cebimizdeki paraya karşı gücümüz adeta eridi. Ev kirası fiyatlarından temel gıda ürünlerine kadar birçok alanda doların etkisini hissediyoruz.

Bu içeriğimizde, yükselen doların bize nasıl darbe vurduğunu gösteren 8 örneği konuşalım! 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Ev kiraları.

Eskiden rahatça kirada oturabiliyorduk, ama şimdi kiralar gökyüzüne tırmandı. Her ay ev kirasını ödemek bir hayli zor hale geldi.

2. Market alışverişi.

Market alışverişi yaparken bir şok yaşıyoruz. Gıda fiyatları öyle bir yükseldi ki, artık alışveriş sepetimizi dolu dolu dolduramıyoruz.

3. Yakıt paraları...

Eskiden benzin almak ya da elektrik faturasını ödemek pek sorun değildi. Ama şimdi, bu faturalarla başa çıkmak giderek zorlaşıyor.

4. Faturalar...

Harcadığımız enerji miktarı aynıyken gelen her faturanın daha da yükseliyor olması, tesadüf olamaz değil mi?

5. Eğitim masrafları...

Çocuklarımızın eğitimi için cebimizden daha fazla para çıkmak zorunda kalıyoruz. Okul masrafları artık bizi zorluyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Turizm harcamaları.

Bir tatil planlamak, artık ciddi bir maliyet demek. Yurt dışına çıkmak, cebimizi oldukça incitiyor.

7. Dış ticaret ve ithalat ürünleri

Dış ülkelerden gelen ürünlerin fiyatı uçmuş durumda. Eskiden ucuz olan ürünler, şimdi pahalı birer lüks haline geldi.

8. Borç ödemeleri

Döviz kredisi alanlar için borç ödemek, gerçek bir kabus haline geldi. Her ayki ödemeler, bizi sıkıntıya sokuyor.

9. Yatırım gelirleri.

Birikimlerimizi yatırıma yönlendirdiğimizde, artık eskisi kadar kazanamıyoruz. Yatırımlarımızın getirileri sürekli düşüşte.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?