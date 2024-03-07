Yükselen Doların Gücümüzü Nasıl Erittiğini Gösteren 9 Örnek

Hepimizin hayatını etkileyen bir gerçek var: yükselen doların gücümüzü nasıl azalttığı. Son yıllarda doların yükselişiyle birlikte cebimizdeki paraya karşı gücümüz adeta eridi. Ev kirası fiyatlarından temel gıda ürünlerine kadar birçok alanda doların etkisini hissediyoruz.

Bu içeriğimizde, yükselen doların bize nasıl darbe vurduğunu gösteren 8 örneği konuşalım! 👇