YSK Başkanı Ahmet Yener'den Seçim Sonuçlarına İlişkin Açıklama: Katılım Oranı Yüzde 78,11
YSK Başkanı Ahmet Yener'den Seçim Sonuçlarına İlişkin Açıklama: Katılım Oranı Yüzde 78,11
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçim sonuçları ve katılım oranlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yener, seçime katılım oranını yüzde 78.11 olarak açıkladı.
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Türkiye dün yerel yönetimler için bir kez daha sandık başına gitmişti.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçim sonrası kameralar karşısına geçerek katılım oranları ve sonuçlara ilişkin açıklamalar yaptı.
YSK Başkanı Yener, seçime katılım oranını yüzde 78.11 olarak açıkladı. Yener sözlerini şöyle sürdürdü: 👇
"Kesin olmayan sonuçlara göre, Türkiye genelinde CHP 35, AK Parti 24, DEM 10, MHP 8, YRP 2, BBP ve İYİ Parti 1'e belediye başkanlığı kazanmıştır."
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