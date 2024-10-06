YÖK’ten 'Üniversite Sistemi Değişiyor' İddiaları Hakkında Açıklama: “Gerçeği Yansıtmıyor”
YÖK’ten 'Üniversite Sistemi Değişiyor' İddiaları Hakkında Açıklama: “Gerçeği Yansıtmıyor”
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bazı sitelerde yer alan 'Üniversite sistemi değişiyor' haberinin gerçeği yansıtmadığını, bu yönde herhangi bir çalışmanın olmadığını açıkladı.
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YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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YÖK Başkanı Erol Özvar ve Yürütme Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen sunumda hiçbir şekilde üniversite sisteminde değişiklik ile ilgili konuların yer almadığı belirtilerek, "YÖK'ü yıpratmaya ve kamuoyunu yanıtlamaya yönelik olarak yapılan bu habere itibar edilmemesini ve basın yayın organlarının daha sorumlu davranmasını bekliyoruz" denildi.
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