Görüş Bildir
Haberler
Gündem
YÖK’ten 'Üniversite Sistemi Değişiyor' İddiaları Hakkında Açıklama: “Gerçeği Yansıtmıyor”

YÖK’ten 'Üniversite Sistemi Değişiyor' İddiaları Hakkında Açıklama: “Gerçeği Yansıtmıyor”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
06.10.2024 - 14:12

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bazı sitelerde yer alan 'Üniversite sistemi değişiyor' haberinin gerçeği yansıtmadığını, bu yönde herhangi bir çalışmanın olmadığını açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Bugün bazı medya organlarında yayınlanan 'Üniversite sistemi değişiyor' haberi gerçeği yansıtmamaktadır. Kurulumuz tarafından yürütülen böyle bir çalışma bulunmamaktadır. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı'nda Kurulumuz tarafından yapılan sunumda; yükseköğretim hayatımız, üniversitelere erişim kapasitesi, akademik üretkenlik, bilimsel araştırma fonları ile halihazırda yürütülmekte olan ihtisaslaşma programı, uluslararasılaşma, kalite ve akreditasyon konuları ele alınmıştır. Toplantıda ayrıca gelecek 30 yılda dünyada ve ülkemizde yükseköğretimi etkileyecek değişimler ve Yükseköğretim Kurulu'nun geleceğe yönelik vizyonuna yönelik hazırlıkları ve projeleri konusunda, Kurul Başkanı ve üyeler tarafından kapsamlı bir sunum gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar, katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Çok verimli gerçekleşen toplantının önümüzdeki günlerde devam ettirilmesi kararlaştırılmıştır.”

YÖK Başkanı Erol Özvar ve Yürütme Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen sunumda hiçbir şekilde üniversite sisteminde değişiklik ile ilgili konuların yer almadığı belirtilerek, "YÖK'ü yıpratmaya ve kamuoyunu yanıtlamaya yönelik olarak yapılan bu habere itibar edilmemesini ve basın yayın organlarının daha sorumlu davranmasını bekliyoruz" denildi.

YÖK Başkanı Erol Özvar ve Yürütme Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen sunumda hiçbir şekilde üniversite sisteminde değişiklik ile ilgili konuların yer almadığı belirtilerek, "YÖK'ü yıpratmaya ve kamuoyunu yanıtlamaya yönelik olarak yapılan bu habere itibar edilmemesini ve basın yayın organlarının daha sorumlu davranmasını bekliyoruz" denildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın