Yoğun Yağışlar Sonrasında Antalya'da 4 İlçe Afet Bölgesi İlan Edildi
Yoğun Yağışlar Sonrasında Antalya'da 4 İlçe Afet Bölgesi İlan Edildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da aşırı yağış ve fırtına sonrası Kepez, Muratpaşa, Serik ve Aksu ilçelerinin 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildiğini açıkladı.
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Antalya'da aşırı yağış ve fırtına sonrası Kepez, Muratpaşa, Serik ve Aksu ilçelerinin 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi.
Karara ilişkin duyuru İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Yerlikaya sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
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