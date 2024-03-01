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Yoğun Yağışlar Sonrasında Antalya'da 4 İlçe Afet Bölgesi İlan Edildi

Yoğun Yağışlar Sonrasında Antalya'da 4 İlçe Afet Bölgesi İlan Edildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
01.03.2024 - 12:54

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da aşırı yağış ve fırtına sonrası Kepez, Muratpaşa, Serik ve Aksu ilçelerinin 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildiğini açıkladı.

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Antalya'da aşırı yağış ve fırtına sonrası Kepez, Muratpaşa, Serik ve Aksu ilçelerinin 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi.

Antalya'da aşırı yağış ve fırtına sonrası Kepez, Muratpaşa, Serik ve Aksu ilçelerinin 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi.

Karara ilişkin duyuru İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Yerlikaya sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Karara ilişkin duyuru İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Yerlikaya sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

'Antalya ilimizde 12-13 Şubat tarihlerinde meydana gelen aşırı yağış ve fırtına sebebiyle sel ve su baskınları yaşanmıştı. Aşırı yağış ve fırtına sonrası Kepez, Muratpaşa, Serik ve Aksu İlçeleri “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edilmiştir. Genel Hayata Etkili Afet Bölgelerinde selden kaynaklı 505 işyeri ve 2.261 konut eşya zararının telafisi ile diğer acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD tarafından Antalya Valiliğine 92 Milyon TL Acil Destek Ödemesi gönderildi.”

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