Yoğun Bakıma Kaldırıldı: Yeşilçam’ın ‘Gamzeli Güzeli’ Bahar Öztan’dan Kötü Haber
Yoğun Bakıma Kaldırıldı: Yeşilçam’ın ‘Gamzeli Güzeli’ Bahar Öztan’dan Kötü Haber
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
Dördüncü kez kansere yakalanan Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'dan kötü haber geldi. 4. Kez kansere yakalanan ve tedavi için hastaneye yatan Bahar Öztan yoğun bakıma kaldırıldı.
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Türk Sineması'nın sevilen oyuncularından Bahar Öztan'dan kötü haber geldi.
Geçtiğimiz yıl daha önce 3 kez yendiği kansere tekrar yakalanan Öztan'ın tedavisi yeniden başlamıştı.
Hürriyet’te yer alan habere göre; Kolon kanseri ile mücadele eden ünlü oyuncu tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma kaldırıldı.
Bahar Öztan, geçtiğimiz ekim ayında sağlık durumunu sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaşmıştı:
"Herkese selam ve sevgiler. Uzun zaman oldu yazamadım sizlere dün İstanbul’a hastaneye geldim. Benim kıymetli hocalarımın kararı önümüzdeki hafta ameliyat olacağım yönünde. Her zamanki gibi dualarınıza ve sevginize ihtiyacım var."
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