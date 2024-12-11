Yine Çöktü: Instagram'ın Kapatılmasına Sosyal Medyanın Tillahı Danla Bilic'ten Tepki Gecikmedi!
Yine Çöktü: Instagram'ın Kapatılmasına Sosyal Medyanın Tillahı Danla Bilic'ten Tepki Gecikmedi!
META grubuna ait Whatsapp, Instagram ve Facebook'un dünya çapında oluşan bir sorun sonucu çöktüğü açıklanmıştı. X kullanıcıları tarafından yine goygoy malzemesi haline gelen Instagram ve Whatsapp'ın çöküşü mizah fırtınası estirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan erişim sıkıntısının yakından takip edildiğini duyururken sosyal medya kulanıcılarından tepki gecikmedi. O isimlerden birisi de Danla Bilic oldu! Gelin o tepkiye birlikte bakalım 👇
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Dünya çapında yaşanan bir sıkıntının sonucu erişim engeli getirilen Whatsapp, Instagram ve Facebook'un çökmesi yine gündeme bomba gibi düştü.
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Global bir hizmet kesintisi olduğunu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından raporlandığını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan açıklamada bulunmuştu.
Instagram ve Whatsapp'ın çöküşünü X'den öğrenen sosyal medya kullanıcıları ise olayı yine goygoy malzemesine çevirdi.
Instagram'ın çökmesine sosyal medyanın en bilinen isimlerinden biri olan Danla Bilic ilk tepki verenlerden oldu.
Sabrı taşan Bilic'in X hesabından gösterdiği tepkiyi şöyle bırakalım 👇
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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