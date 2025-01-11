Yılın Kaç Saati Temizlik Yaptığını Tahmin Ediyoruz!

Sen tam bir temizlik delisisin! Her köşe pırıl pırıl olmalı, hiçbir detay gözünden kaçmaz. Temizlik senin için bir hobi, hatta belki bir meditasyon. Evinin temizliğiyle gurur duyuyorsun ve herkes sana hayranlıkla bakıyor. Ancak kendine biraz daha zaman ayırmayı unutma. Temizlik önemli ama senin de dinlenmeye ihtiyacın var.