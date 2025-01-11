Yılın Kaç Saati Temizlik Yaptığını Tahmin Ediyoruz!
Yılın Kaç Saati Temizlik Yaptığını Tahmin Ediyoruz!
Temizlik yapmak hayatının ne kadar büyük bir parçası? Belki biraz üşengeçsin, belki de bir temizlik delisi! Bu testte vereceğin cevaplarla, yılın kaç saatini temizlik yaparak geçirdiğini tahmin edeceğiz. Hazırsan, başlıyoruz!
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1. Temizlik için genelde ne kadar zaman ayırıyorsun?
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2. En çok hangi temizlik işini yapmayı seviyorsun?
3. Misafirlerin geleceğini öğrendiğinde ilk işin ne olur?
4. Cam silmek hakkında ne düşünüyorsun?
5. Peki temizlik yaparken hangi müzik türünü dinlersin?
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6. Bir de doğru alışveriş kısmı var! Temizlik alışverişini nasıl yaparsın?
7. Bir odayı temizledikten sonra ne hissedersin?
8. Son olarak temizlik sırasında herhangi bir teknoloji kullanır mısın?
Yılda 100 saat temizlik yapıyorsun!
Yılda 200 saat temizlik yapıyorsun!
Yılda 400 saat temizlik yapıyorsun!
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