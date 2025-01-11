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Yılın Kaç Saati Temizlik Yaptığını Tahmin Ediyoruz!

etiket Yılın Kaç Saati Temizlik Yaptığını Tahmin Ediyoruz!

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
11.01.2025 - 10:31

Temizlik yapmak hayatının ne kadar büyük bir parçası? Belki biraz üşengeçsin, belki de bir temizlik delisi! Bu testte vereceğin cevaplarla, yılın kaç saatini temizlik yaparak geçirdiğini tahmin edeceğiz. Hazırsan, başlıyoruz!

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1. Temizlik için genelde ne kadar zaman ayırıyorsun?

2. En çok hangi temizlik işini yapmayı seviyorsun?

3. Misafirlerin geleceğini öğrendiğinde ilk işin ne olur?

4. Cam silmek hakkında ne düşünüyorsun?

5. Peki temizlik yaparken hangi müzik türünü dinlersin?

5. Peki temizlik yaparken hangi müzik türünü dinlersin?
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6. Bir de doğru alışveriş kısmı var! Temizlik alışverişini nasıl yaparsın?

7. Bir odayı temizledikten sonra ne hissedersin?

8. Son olarak temizlik sırasında herhangi bir teknoloji kullanır mısın?

Yılda 100 saat temizlik yapıyorsun!

Temizlik senin için gerekli bir görev ama çok da öncelikli değil. Evi derleyip toparlamak için zamanı geldiğinde harekete geçiyorsun fakat daha fazlasını yapmak sana göre değil. Hayatındaki diğer aktiviteleri temizlikle dengelemeyi seviyorsun. Evin genelde temiz olsa da zaman zaman biraz daha detaylı bir temizliğe ihtiyacın olabilir. Unutma, bazen küçük düzenlemeler büyük fark yaratır.

Yılda 200 saat temizlik yapıyorsun!

Temizlik konusunda oldukça dengelisin. Evin her zaman temiz ve düzenli olsun istiyorsun ama hayatını buna adamıyorsun. Haftalık veya günlük rutinlerin sayesinde işler birikmiyor. Temizlik yaparken enerjini koruyabiliyor ve bundan keyif alıyorsun. Belki arada sırada temizlik alışkanlıklarını daha da etkili hale getirebilirsin!

Yılda 400 saat temizlik yapıyorsun!

Sen tam bir temizlik delisisin! Her köşe pırıl pırıl olmalı, hiçbir detay gözünden kaçmaz. Temizlik senin için bir hobi, hatta belki bir meditasyon. Evinin temizliğiyle gurur duyuyorsun ve herkes sana hayranlıkla bakıyor. Ancak kendine biraz daha zaman ayırmayı unutma. Temizlik önemli ama senin de dinlenmeye ihtiyacın var.

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Lisa Campton
Lisa Campton
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