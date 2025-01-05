Yıldız Falına Göre Aşk Kapını Ne Zaman Çalacak?
Yıldız Falına Göre Aşk Kapını Ne Zaman Çalacak?
Kalplerin birbirine kenetlendiği, duyguların derinleştiği aşk yolculuğunda yıldızlar bize ipuçları sunar. Peki, aşk kapını ne zaman çalacak? Yıldız haritan söylesin👇
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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!
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2. Doğduğun yılın son rakamını seçer misin?
3. Doğduğun ayı da seçer misin?
4. Doğum saatini de öğrenelim.
5. Bir yıldız fotoğrafı seç!
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6. Annenin doğum yılının son rakamını da seçer misin?
7. Bu görsel sana bir şeyler hissettiriyor mu?
8. Son olarak babanın doğduğu günü öğrenelim!
Çok yakın zamanda!
Bir sene sonra!
İki sene sonra!
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