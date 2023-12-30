Yıl Sonu Hesabı Yapan Ekinci'den Coşkulu Merve Boluğur'a 30 Aralık'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Yıl Sonu Hesabı Yapan Ekinci'den Coşkulu Merve Boluğur'a 30 Aralık'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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1. Gülben Ergen oğulları ve oğullarının arkadaşıyla yeni yıl pozu verdi.
2. MasterChef hayranı Demet Akalın, elenen yarışmacı Kıvanç'a destek oldu...
3. İrem Derici yılbaşı gecesi ekranda olmayacağını, İbo Show'a katılacakken çekim günü hasta olduğunu açıkladı.
4. Zeynep Bastık, sevgilisi ve arkadaşlarıyla kahkahalara boğuldu.
5. Miami'de tatilde olan Şeyma Subaşı soğuktan şikayet etti.
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6. Berfu Yenenler, yeni programı "Cevap Ver Türkiye"ye gelen yorumları görünce duygulandı.
7. Yasemin Özilhan ve Kerem Bürsin, 'yıl bitmeden görüşelim' dedi.
8. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğlu Karan atlı karıncanın sefasını sürdü.
9. Burcu Bircik ve eşi yeni yıla arkadaşlarıyla beraber Fransa'da girmeye karar verdi.
10. Tuğba Ekinci yıl sonu hesabı yaptı.
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11. Merve Boluğur yeni yıl coşkusunu içinde tutamadı.
12. Yasemin Şefkatli Tatlıses, hamileliğe bağlı şişen burnunu tiye aldı.
13. Çakal'la ayrıldı mı ayrılmadı mı bir türlü anlayamadığımız Danla Bilic, 2024'ü Los Angeles'ta karşılamaya karar verdi. Ala Tokel'le 'balayına' çıktı.
14. Diyarbakır yolcusu olan Cem Adrian, Diyarbakır'a özel kombinini gösterdi.
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