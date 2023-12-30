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Yıl Sonu Hesabı Yapan Ekinci'den Coşkulu Merve Boluğur'a 30 Aralık'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Yıl Sonu Hesabı Yapan Ekinci'den Coşkulu Merve Boluğur'a 30 Aralık'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
30.12.2023 - 23:42

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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1. Gülben Ergen oğulları ve oğullarının arkadaşıyla yeni yıl pozu verdi.

1. Gülben Ergen oğulları ve oğullarının arkadaşıyla yeni yıl pozu verdi.

2. MasterChef hayranı Demet Akalın, elenen yarışmacı Kıvanç'a destek oldu...

2. MasterChef hayranı Demet Akalın, elenen yarışmacı Kıvanç'a destek oldu...

3. İrem Derici yılbaşı gecesi ekranda olmayacağını, İbo Show'a katılacakken çekim günü hasta olduğunu açıkladı.

3. İrem Derici yılbaşı gecesi ekranda olmayacağını, İbo Show'a katılacakken çekim günü hasta olduğunu açıkladı.

4. Zeynep Bastık, sevgilisi ve arkadaşlarıyla kahkahalara boğuldu.

4. Zeynep Bastık, sevgilisi ve arkadaşlarıyla kahkahalara boğuldu.

5. Miami'de tatilde olan Şeyma Subaşı soğuktan şikayet etti.

5. Miami'de tatilde olan Şeyma Subaşı soğuktan şikayet etti.
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6. Berfu Yenenler, yeni programı "Cevap Ver Türkiye"ye gelen yorumları görünce duygulandı.

6. Berfu Yenenler, yeni programı "Cevap Ver Türkiye"ye gelen yorumları görünce duygulandı.

7. Yasemin Özilhan ve Kerem Bürsin, 'yıl bitmeden görüşelim' dedi.

7. Yasemin Özilhan ve Kerem Bürsin, 'yıl bitmeden görüşelim' dedi.

8. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğlu Karan atlı karıncanın sefasını sürdü.

8. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğlu Karan atlı karıncanın sefasını sürdü.

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9. Burcu Bircik ve eşi yeni yıla arkadaşlarıyla beraber Fransa'da girmeye karar verdi.

10. Tuğba Ekinci yıl sonu hesabı yaptı.

10. Tuğba Ekinci yıl sonu hesabı yaptı.
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11. Merve Boluğur yeni yıl coşkusunu içinde tutamadı.

11. Merve Boluğur yeni yıl coşkusunu içinde tutamadı.

12. Yasemin Şefkatli Tatlıses, hamileliğe bağlı şişen burnunu tiye aldı.

12. Yasemin Şefkatli Tatlıses, hamileliğe bağlı şişen burnunu tiye aldı.

13. Çakal'la ayrıldı mı ayrılmadı mı bir türlü anlayamadığımız Danla Bilic, 2024'ü Los Angeles'ta karşılamaya karar verdi. Ala Tokel'le 'balayına' çıktı.

13. Çakal'la ayrıldı mı ayrılmadı mı bir türlü anlayamadığımız Danla Bilic, 2024'ü Los Angeles'ta karşılamaya karar verdi. Ala Tokel'le 'balayına' çıktı.

14. Diyarbakır yolcusu olan Cem Adrian, Diyarbakır'a özel kombinini gösterdi.

14. Diyarbakır yolcusu olan Cem Adrian, Diyarbakır'a özel kombinini gösterdi.
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