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Yetişememekten Yakınan Subaşı'ndan Gezmelere Çıkan Erçel'e 9 Mayıs'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Yetişememekten Yakınan Subaşı'ndan Gezmelere Çıkan Erçel'e 9 Mayıs'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
10.05.2024 - 02:00

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Danla Bilic, gece rutinini yaptı geceye son pozunu verdi.

Danla Bilic, gece rutinini yaptı geceye son pozunu verdi.

Serenay Sarıkaya, yeni dizisinin yeni çekim pozlarını paylaştı.

Serenay Sarıkaya, yeni dizisinin yeni çekim pozlarını paylaştı.

Hande Erçel, eltisiyle Lizbona'a tatile çıktı. Moda çabuk girdi.

Hande Erçel, eltisiyle Lizbona'a tatile çıktı. Moda çabuk girdi.

Şeyma Subaşı, yetişememekten yakındı.

Şeyma Subaşı, yetişememekten yakındı.

İrem Derici, Serenay Sarıkaya'nın canlandırdığı Leyla karakteriyle özdeşleşti.

İrem Derici, Serenay Sarıkaya'nın canlandırdığı Leyla karakteriyle özdeşleşti.
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Gupse Özay, Sarp Apak'ın eşi Bengi Apak'ın doğum günündeydi.

Gupse Özay, Sarp Apak'ın eşi Bengi Apak'ın doğum günündeydi.

Merve Boluğur, ana kız keyfi yaptı.

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Cannes'a hazırlanan Cemal Can Canseven, rengarenk dolabını gösterdi.

Cannes'a hazırlanan Cemal Can Canseven, rengarenk dolabını gösterdi.

Melis Sezen, sanatsal pozlara girdi.

Melis Sezen, sanatsal pozlara girdi.

Gupse Özay, minik kızının etrafındaki kalabalıkla kalpleri eritti.

Gupse Özay, minik kızının etrafındaki kalabalıkla kalpleri eritti.
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Hadise, bu sene Eurovision'da yarışan eski O Ses Türkiye yarışmasına destek verdi.

Hadise, bu sene Eurovision'da yarışan eski O Ses Türkiye yarışmasına destek verdi.
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