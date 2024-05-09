Yetişememekten Yakınan Subaşı'ndan Gezmelere Çıkan Erçel'e 9 Mayıs'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Yetişememekten Yakınan Subaşı'ndan Gezmelere Çıkan Erçel'e 9 Mayıs'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Danla Bilic, gece rutinini yaptı geceye son pozunu verdi.
Serenay Sarıkaya, yeni dizisinin yeni çekim pozlarını paylaştı.
Hande Erçel, eltisiyle Lizbona'a tatile çıktı. Moda çabuk girdi.
Şeyma Subaşı, yetişememekten yakındı.
İrem Derici, Serenay Sarıkaya'nın canlandırdığı Leyla karakteriyle özdeşleşti.
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Gupse Özay, Sarp Apak'ın eşi Bengi Apak'ın doğum günündeydi.
Merve Boluğur, ana kız keyfi yaptı.
Cannes'a hazırlanan Cemal Can Canseven, rengarenk dolabını gösterdi.
Melis Sezen, sanatsal pozlara girdi.
Gupse Özay, minik kızının etrafındaki kalabalıkla kalpleri eritti.
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Hadise, bu sene Eurovision'da yarışan eski O Ses Türkiye yarışmasına destek verdi.
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