Yenidoğan için Portbebe mi Ana Kucağı mı? Cevabı Uzmanlardan Aldık!
Bebeğinizin doğumuna sayılı günler kaldı ve ihtiyaç listesinin en kafa karıştıran sorularından biri de “Portbebe mi alsam, ana kucağı mı?” oluyor. Her ikisi de miniğinizi taşımak ve uyutmak için kullanılıyor ama kullanım alanları ve sundukları avantajlar oldukça farklı. Bu yazımızda, yenidoğanlar için hangi seçeneğin daha uygun olduğunu inceliyoruz. Hazırsanız başlayalım!
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1. Portbebe kısa mesafeli taşımaların ötesinde çok yönlü bir konfor alanı sunar.
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2. Ana kucağı, sadece ilk aylar için değil; doğru sistemle uzun yıllar konfor sunar.
3. Portbebe seçerken malzeme kalitesine dikkat edilmeli.
4. Ana kucağından 4 yaşa: Hem ekonomik hem sürdürülebilir bir çözüm
5. Portbebe, bebeğe doğal yatış pozisyonu verir.
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6. Ana kucağı, bebekler için hafif eğimli bir pozisyon sunar.
7. Bebek arabasına adaptörsüz takılan portbebeler büyük kolaylık!
8. 6 ay sonra portbebe dönemi bitiyor… Peki ya sonra?
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