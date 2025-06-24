Yenidoğan için Portbebe mi Ana Kucağı mı? Cevabı Uzmanlardan Aldık!

Doğumdan itibaren kullanılan ana kucakları, araba yolculuklarında olmazsa olmaz. Ama bazı modeller yalnızca araç içi değil, bebek arabasına adaptörsüz takılarak dış mekanda da kullanılabiliyor. Bu da hem konfor hem pratiklik demek. Peki ya sonrası? 4 yaşa kadar kullanılabilen ileri evre oto koltuklarına geçerken, eski ürünlerinizi sürdürülebilir takas sistemiyle değerlendirmek mümkün. Hem çevreye hem bütçeye dost bir döngü, tam da ihtiyacınız olan şey!