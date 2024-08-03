Yeni Bir İlişki Yaşamaya Ne Kadar Hazırsın?
Yeni Bir İlişki Yaşamaya Ne Kadar Hazırsın?
İyi ya da kötü hatırladığın bir ilişkiyi atlatmışsın. Peki, yenisini yaşamaya hazır mısın? Bu testin sonunda söylüyoruz!👇
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1. Cinsiyetini öğrenerek testimize başlayalım!
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2. Son ilişkinden bu yana duygusal olarak kendini nasıl hissediyorsun?
3. Sence romantik ilişkilerde ideal yaş farkı ne kadar olmalıdır?
4. Geçmişteki ilişkilerinde yaptığın hataları tekrarlamamak için ne tür adımlar atıyorsun?
5. Tamamen iletişimi kopardığın favori ex yazsa senden cevap alabilir mi?
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