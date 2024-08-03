Yeni Bir İlişki Yaşamaya Ne Kadar Hazırsın?

Yeni bir ilişki yaşamaya hazır olmaktan çok bunu istediğine emin misin diye sorguladık biz. Belki duygusal olarak hazır hissetsen bile mantık olarak istemiyorsun gibi geliyor. Ancak unutma ki yanlış insanlarla karşılaşsan da, gerçekten sevebileceğin, deliler gibi aşık olabileceğin birine elbet rastlayacaksın. Kalbini aşka bu kadar kapamamanın, insanların sana yaklaşmasına izin vermenin önemini unutma. Mutlu olacağın ilişkiyi bulmayı önce kendin iste. İşte o zaman yeni bir ilişkiye hazır olacaksın!