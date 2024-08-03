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Yeni Bir İlişki Yaşamaya Ne Kadar Hazırsın?

etiket Yeni Bir İlişki Yaşamaya Ne Kadar Hazırsın?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
03.08.2024 - 23:01

İyi ya da kötü hatırladığın bir ilişkiyi atlatmışsın. Peki, yenisini yaşamaya hazır mısın? Bu testin sonunda söylüyoruz!👇

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1. Cinsiyetini öğrenerek testimize başlayalım!

2. Son ilişkinden bu yana duygusal olarak kendini nasıl hissediyorsun?

3. Sence romantik ilişkilerde ideal yaş farkı ne kadar olmalıdır?

4. Geçmişteki ilişkilerinde yaptığın hataları tekrarlamamak için ne tür adımlar atıyorsun?

5. Tamamen iletişimi kopardığın favori ex yazsa senden cevap alabilir mi?

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6. Son ilişkin neden sona ermişti?

7. Flört yeteneğine bir puan verecek olsan kaç verirdin? (1 en düşük, 5 en yüksek)

8. Son olarak, geçmişteki ilişkinden kaynaklanan herhangi bir duygusal yük taşıyor musun? Kısacası unuttun mu onu?

Yeni bir ilişkiye hazırsın!

Verdiğin cevaplara göre yeni bir ilişkiye yelken açmaya hazırsın! Artık, ' o bulsun beni' kafasından sıyrılıp, alıcı gözle sağa sola bakmaya başlayabilirsin. Belki seninki burnunun dibinde ama bakmadığın için onu görmüyor olabilirsin. Bakmak ile görmek arasında fark vardır bilirsin :) Her şeyi geride bırak ve yeni insanlarla tanışmanın tadını çıkar. Hayatına yeni birini ekleyecek olmanın heyecanını hisset.

Biraz zamana ihtiyacın var!

Duygusal olarak yıpranmışsın bu yüzden yeni bir aşka yelken açmak için biraz zamana ihtiyacın var. Bir ilişki sona erdiğinde, toparlanmaya ihtiyaç duymak son derece doğal bir durumdur. Bu süreçte lütfen kendine karşı anlayışlı ve esnek ol. Sakinleşmeye ve yalnızlığın tadını çıkarmaya odaklan. Tam anlamıyla hazır hissettiğinde, yeni bir aşk için kalp gözünü açmayı unutma :)

Bir ilişkiye hazır değilsin!

Yeni bir ilişki yaşamaya hazır olmaktan çok bunu istediğine emin misin diye sorguladık biz. Belki duygusal olarak hazır hissetsen bile mantık olarak istemiyorsun gibi geliyor. Ancak unutma ki yanlış insanlarla karşılaşsan da, gerçekten sevebileceğin, deliler gibi aşık olabileceğin birine elbet rastlayacaksın. Kalbini aşka bu kadar kapamamanın, insanların sana yaklaşmasına izin vermenin önemini unutma. Mutlu olacağın ilişkiyi bulmayı önce kendin iste. İşte o zaman yeni bir ilişkiye hazır olacaksın!

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