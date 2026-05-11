Yeni Bir Akım mı Başlıyor? Sokaklardaki "Eşini Mi Arıyorsun?" Sorusu Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu!

Onedio Content - Onedio Editörü
11.05.2026 - 20:01

Sabah yataktan fırlayıp sokağa çıktığınızda ya da sosyal medya akışınıza düştüğünde 'Bu ne ya?' dediğiniz o ilanları gördünüz mü? Şehrin her köşesi, duvarı, billboardu 'Eşini Mi Arıyorsun?' sorusu ve yanındaki o yarım kalp ikonuyla birlikte hepimizi meraklandırdı.

Gelin, hep beraber sosyal medyanın bu gizemli ilanlar karşısında verdiği birbirinden efsane tepkilere ve dönen teorilere bakalım!

Bu ilanlar yayılır yayılmaz kullanıcılar tabii ki durmadı! İşte klavyelerin başında üretilen birbirinden absürt teoriler:

Sosyal medyada kullanıcılar çoktan teorilerini kurmuş durumda. 'Kesin yeni bir izdivaç programı! diyenlerin sayısı azımsanmayacak kadar çok.

"Sosyal deney mi?"

'İnsanlar sokaktaki random bir yazıya ne kadar tepki verecek?' konulu bir sosyal deney projesi olduğunu savunanlar da var.

"Bu hanginizin eski sevgilisi?"

'Tabii ki geri dön' çağrısı olabilir mi? diyenler de oldu. 😅

Birisi çok büyük bir hata yaptı ve tüm şehri kiralayarak özür diliyor galiba. Kardeşim kimsen o eşini bul ama bizi bu sorgulamalara itme!

Panolardaki QR kod işi daha da çıkmaza soktu!

Duraklarda beklerken dayanamayıp QR kodu okutanlar daha büyük bir şoka girdi. Telefonun ekranında sadece kocaman bir kalp ve 'Cevabı çok yakında! Bizi takip edin!' yazısı beliriyor.

Gökten eş mi yağacak, yoksa birileri bizimle kafa mı buluyor? Şehir genelinde binlerce kişi şu an bu tarihe kilitlenmiş durumda.

