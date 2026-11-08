Yeni Sherlock Holmes Aranıyor: İpuçlarını Takip Edip Suçluyu Bulabilir misin?

Dedektif Masası: Gerçek Suçluyu Bulabilir Misin? 🕵️‍♂️🔍

Gözlem yeteneğine ve mantığına güveniyor musun? Masa etrafında toplanan şüpheliler ve seni yanıltmaya çalışan yalancı tanıklar arasında adaleti sağlamak tamamen senin elinde! Şahitlerin ipuçlarını dikkatle incele, doğru mantık yürütmeleri yap ve masadaki gerçek suçluyu açığa çıkar.

Her seviyede şüpheli sayısı ve yalancı tanıkların çeldiricileri artacak; toplam 3 canın var! Yalancı tanıklara kanmadan 10 seviyeyi tamamlayıp usta bir dedektif olduğunu kanıtlayabilecek misin?

Büyütecin hazırsa sorgulama başlasın! 🚨