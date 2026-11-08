Yeni Sherlock Holmes Aranıyor: İpuçlarını Takip Edip Suçluyu Bulabilir misin?
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Dedektif Masası: Gerçek Suçluyu Bulabilir Misin? 🕵️♂️🔍
Gözlem yeteneğine ve mantığına güveniyor musun? Masa etrafında toplanan şüpheliler ve seni yanıltmaya çalışan yalancı tanıklar arasında adaleti sağlamak tamamen senin elinde! Şahitlerin ipuçlarını dikkatle incele, doğru mantık yürütmeleri yap ve masadaki gerçek suçluyu açığa çıkar.
Her seviyede şüpheli sayısı ve yalancı tanıkların çeldiricileri artacak; toplam 3 canın var! Yalancı tanıklara kanmadan 10 seviyeyi tamamlayıp usta bir dedektif olduğunu kanıtlayabilecek misin?
Büyütecin hazırsa sorgulama başlasın! 🚨
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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