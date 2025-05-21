Yemek Takımı Fiyatları Neden Farklılık Gösterir?
Yemek takımı seçeneklerinin çok olması yemek takımı fiyatları seçeneklerinin değişmesine neden olur. Karşınıza çıkabilecek fiyat aralıklarının oluşmasının başında yemek takımının üretildiği malzeme gelir. Takımlar porselen, seramik ya da cam gibi farklı maddelerden üretilir. Her birinin kendine has avantaj ve dezavantajları bulunur. Aynı zamanda parça sayısı da fiyat üzerinde belirleyici bir etkendir. 2, 6 kişilik veya 12 kişilik setler arasında fiyat farklılıkları vardır.
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Yemek Takımı Fiyatları Neye Göre Değişiklik Gösterir?
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