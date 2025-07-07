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Yeme İçme Sektörünün Kolaylık, Hız ve Verimlilik Sunan Çözüm Ortağı: Simpra

Yeme İçme Sektörünün Kolaylık, Hız ve Verimlilik Sunan Çözüm Ortağı: Simpra

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Onedio Content - Onedio Editörü
07.07.2025 - 10:19

Simpra, restoran ve otel işletmeleri için bulut tabanlı çözümler geliştiren yenilikçi bir teknoloji girişimidir. Restorasnlar için POS, ödeme sistemleri, stok yönetimi, çevrimiçi sipariş ve rezervasyon ürünleriyle; oteller içinse PMS, online rezervasyon motoru ve kanal yönetimi çözümleriyle kesintisiz operasyon yönetimi sunar. Yaklaşık 100 kişilik uzman kadrosuyla makine öğrenimi ve yazılım geliştirme alanlarında çalışan Simpra, bugün 22 ülkede 6.000’den fazla terminal üzerinden günde 300.000’den fazla adisyon işlemi hacmine sahiptir. Bulut tabanlı mimarisi, kullanıcı dostu arayüzü, geniş ürün yelpazesi ve 7/24 teknik destek hizmetiyle dikkat çeker. Simpra, yenilikçi çözümleri, teknolojik yatırımları ve güçlü organizasyon yapısıyla, konaklama ve yeme-içme sektörlerinin değişen teknolojik ihtiyaçlarına hızlıca cevap verir.

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Restoranlar İçin Akıllı ve Bütünleşik Yönetim

Restoranlar İçin Akıllı ve Bütünleşik Yönetim

Simpra, restoranların tüm operasyonlarını tek bir çatı altında toplayan, güçlü ve esnek bir yönetim altyapısı sunar. Siparişten ödemeye, stoktan müşteri ilişkilerine kadar tüm süreçler dijital ortamda senkronize bir şekilde yönetilir. Böylece zamandan tasarruf edilir, verimlilik artar, hizmet kalitesi yükselir.

Bulut altyapısıyla her yerden yönetim özgürlüğü: İster tatil bölgesinde sezonluk bir işletme olsun, ister şehirde çok şubeli bir zincir; Simpra’nın bulut tabanlı yapısı sayesinde tüm restoran operasyonları uzaktan yönetilebilir. Sisteme, tablet, telefon ya da bilgisayardan erişilebilir.

Esnek lisans yapısıyla kullandığın kadar ödeme imkanı: Simpra’yı tercih eden restoranlar, sadece Simpra POS’u kullandıkları dönem için ödeme yapar. İşletme kapalıysa lisans duraklatılır, gereksiz ödeme yapılmaz.

Yapay zeka ile daha kârlı kararlar: Simpra AI, satış verilerinizi analiz ederek popüler ürünleri, düşük performanslı menü kalemlerini ve müşteri eğilimlerini tespit eder. Bu verilerle restoranlar menü stratejisini güncelleyebilir, promosyonlarını daha hedefli planlayabilir.

Gıda israfını azaltan teknoloji FoodPrint: 2025 Yapay Zeka Arf Ödülleri’nde ikincilik ödülüne layık görülen Simpra FoodPrint, restoranların hem operasyonel verimlilik kazanmasını hem de çevreye daha duyarlı hale gelerek sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasını kolaylaştıran bir Simpra projesi. Çöp kutusuna entegre edilen kamera ve tartı sistemi sayesinde yemek atıklarını hem görsel hem de ağırlık açısından analiz edebilen bu teknoloji, restoranlarda israfın kaynağını görünür kılmayı hedefliyor. 

Self servis ve otomasyon çözümleriyle iş gücünden tasarruf: Simpra’nın kiosk sistemleri ve servis robotları, restoranlarda sipariş alma sürecini hızlandırırken çalışanların üzerindeki yükü azaltır. Böylece misafir deneyimi iyileşir, operasyon daha sürdürülebilir hale gelir.

Otel sektörü için entegre çözümler: Simpra, otel yönetiminde ihtiyaç duyulan tüm sistemleri birbirine entegre olarak sunar. Online rezervasyondan kanal yönetimine, oda takibinden ödeme sistemlerine kadar her şey tek panel üzerinden yönetilebilir.

Ödemelerde hız ve güven bir arada: Simpra ödeme çözümleriyle, ister kasada ister sahada, fiziksel ya da online tüm ödemeler hızlı, temassız ve güvenli bir şekilde tahsil edilebilir. Link ile ödeme gönderme ve mobil tahsilat gibi özellikler sayesinde her senaryoya kolayca uyum sağlanır.

Her cihazda çalışır, her ölçekte işletmeye uyar: Simpra çözümleri Mac, Windows, Android ve iOS gibi tüm yaygın işletim sistemlerinde çalışır. Küçük işletmelerden büyük zincirlere kadar tüm yapılar için ideal bir teknoloji ortağıdır.

Bulut Tabanlı Simpra POS Restoranların Gücünü Artırıyor

Bulut Tabanlı Simpra POS Restoranların Gücünü Artırıyor

Bulut tabanlı Simpra POS, sunduğu esnek, merkezi ve kullanıcı dostu deneyim sayesinde geleneksel kasa çözümlerine kıyasla her geçen gün daha fazla tercih edilen teknoloji haline geldi. Bulut tabanlı Simpra POS, verileri yerel fiziksel cihazlar yerine internet üzerinden erişilebilen güvenli sunucularda saklar. Böylece işletme sahipleri, lokasyondan bağımsız olarak restoran ve benzeri işletmelerdeki satışları, stok durumunu ve çalışan performansını anlık olarak görüntüleyebilir, gerekirse müdahalede bulunabilir.

Bulut altyapısı sayesinde Simpra POS sistemine bilgisayar, tablet ya da akıllı telefon gibi herhangi bir cihazdan erişim sağlanabilir. Bu da özellikle birden fazla şubesi bulunan, bölümleri geniş alanlara yayılan ya da personelin katlar veya uzak mesafeler arasında hareket ettiği büyük ölçekli işletmeler için ciddi bir hareket özgürlüğü ve operasyonel kolaylık sağlar.  

Ayrıca, bulut tabanlı Simpra POS sistemi internet bağlantısı kesilse bile çevrimdışı çalışmaya devam eder. Bu özellik, restoran ve diğer işletmelerde satış işlemlerinin kesintisiz sürmesini sağlar. Bağlantı tekrar sağlandığında ise sistem, arayüzde geçici olarak sakladığı verileri otomatik olarak buluta aktarır. Kullanıcının herhangi bir işlem yapmasına ya da süreci manuel olarak takip etmesine gerek kalmaz.

Simpra POS aynı zamanda güncellemeleri otomatik olarak alır. Bu sayede teknik destek ihtiyacını azaltır ve ayrı bir IT ekibi istihdam etme zorunluluğunu ortadan kaldırır. Sistem, otomatik olarak yapılan güncellemeler sayesinde her zaman en güncel sürümle çalışır.

Bulut tabanlı Simpra POS’un entegrasyon kabiliyeti de oldukça yüksektir. Envanter yönetimi, muhasebe yazılımları, sadakat programları, kiosklar veya mobil sipariş çözümleriyle saniyeler içinde veri alışverişi yapabilir.

Bulut tabanlı Simpra POS sistemi, restoran ve benzeri işletmelere operasyonel verimlilik sağlayarak zaman, maliyet ve kontrol avantajı sunar. Özellikle dijital dönüşüme ayak uydurmak isteyen modern işletmeler ile birden fazla şubedeki sipariş ve stok süreçlerini tek bir ekrandan yönetmek isteyen işletmeler için güçlü bir çözümdür.

Simpra POS’un Restoran Süreçlerini Kolaylaştıran Özellikleri

Simpra POS’un Restoran Süreçlerini Kolaylaştıran Özellikleri

Simpra POS sistemi, satış işlemlerini kolaylaştırmak ve ödemeleri çeşitli yollarla alarak hızlandırmak için kullanılır. Ancak bu POS sistemi başka birçok özelliğe de sahiptir.   

Satış işlemlerinin yürütülmesi

Simpra POS’un temel işlevi ödeme almak ve diğer sipariş işlemlerini hızlı şekilde tamamlamaktır. Nakit, kart, dijital cüzdan ya da QR kod gibi farklı ödeme yöntemlerini destekler.

Envanter yönetimi

Simpra POS sistemi satış gerçekleştikçe envanteri otomatik olarak günceller. Bu sayede stoklar gerçek zamanlı olarak izlenebilir, azalan ürünler için uyarılar alınabilir.

Raporlama ve analiz

Satış eğilimleri, en çok satan ürünler, çalışan performansı gibi verileri analiz etmeye yarayan araçlar Simpra POS sisteminde yerleşik olarak bulunur. Bu veriler işletmenin stratejik kararlarında önemli rol oynar.

Çalışan yönetimi

Çalışanlar Simpra POS sistemi üzerinden giriş-çıkış yapabilir, hangi satışın kimin tarafından yapıldığı takip edilebilir. Bu da çalışanların performans ölçümünü ve vardiya planlamasını kolaylaştırır.

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM)

Müşteri bilgileri, alışveriş geçmişi, sadakat puanları gibi veriler sistemde saklanabilir. Böylece kişiselleştirilmiş kampanyalar ve tekrar ziyaretler artırılabilir.

Çok kanallı satış desteği

Tek bir sistem üzerinden mağazada, online ya da mobil cihazla satış yapılabilir. Siparişler, stoklar ve müşteri bilgileri restoranın kullandığı tüm kanallarda senkronize olur.

Vergi hesaplama ve yasal uyum

Simpra POS sistemi, VUK 507 No’lu Tebliğ, Yeni Nesil ÖKC, e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Adisyon gibi yasal düzenlemelere uyumlu çalışarak vergi hesaplama ve faturalama süreçlerini otomatikleştirir.

Simpra POS’u Kimler Kullanabilir?

Simpra POS sistemi, satış ve stok yönetimi başta olmak üzere birçok operasyonel süreci dijitalleştirmek isteyen farklı sektörlerdeki işletmeler tarafından tercih edilebilir. Restoranlar, kafeler, oteller, güzellik salonları, spor merkezleri, etkinlik alanları, klinikler, mobil satış yapan işletmeler ve toptan satış firmaları Simpra POS’un sunduğu esnek çözümlerden faydalanabilir. Barkod okuma, çoklu mağaza yönetimi, online sipariş, rezervasyon, üyelik takibi, faturalama gibi işlemler; kullanıcı dostu arayüz ve bulut tabanlı yapı sayesinde hızlı ve merkezi biçimde yönetilebilir. Ayrıca, büyük zincirlerden küçük işletmelere kadar her ölçekteki yapıya kolayca uyum sağlayan Simpra POS, farklı sistemlerle entegre çalışabilme kabiliyetiyle öne çıkar.

Özetle, herhangi bir ürün, hizmet veya deneyim sunan her büyüklükte işletme Simpra POS tercih ederek süreçlerini verimli bir şekilde yönetebilir. Daha fazla bilgi için  https://simprasuite.com.tr/ 

#işbirliği

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