Yeme İçme Sektörünün Kolaylık, Hız ve Verimlilik Sunan Çözüm Ortağı: Simpra

Simpra, restoranların tüm operasyonlarını tek bir çatı altında toplayan, güçlü ve esnek bir yönetim altyapısı sunar. Siparişten ödemeye, stoktan müşteri ilişkilerine kadar tüm süreçler dijital ortamda senkronize bir şekilde yönetilir. Böylece zamandan tasarruf edilir, verimlilik artar, hizmet kalitesi yükselir.

Bulut altyapısıyla her yerden yönetim özgürlüğü: İster tatil bölgesinde sezonluk bir işletme olsun, ister şehirde çok şubeli bir zincir; Simpra’nın bulut tabanlı yapısı sayesinde tüm restoran operasyonları uzaktan yönetilebilir. Sisteme, tablet, telefon ya da bilgisayardan erişilebilir.

Esnek lisans yapısıyla kullandığın kadar ödeme imkanı: Simpra’yı tercih eden restoranlar, sadece Simpra POS’u kullandıkları dönem için ödeme yapar. İşletme kapalıysa lisans duraklatılır, gereksiz ödeme yapılmaz.

Yapay zeka ile daha kârlı kararlar: Simpra AI, satış verilerinizi analiz ederek popüler ürünleri, düşük performanslı menü kalemlerini ve müşteri eğilimlerini tespit eder. Bu verilerle restoranlar menü stratejisini güncelleyebilir, promosyonlarını daha hedefli planlayabilir.

Gıda israfını azaltan teknoloji FoodPrint: 2025 Yapay Zeka Arf Ödülleri’nde ikincilik ödülüne layık görülen Simpra FoodPrint, restoranların hem operasyonel verimlilik kazanmasını hem de çevreye daha duyarlı hale gelerek sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasını kolaylaştıran bir Simpra projesi. Çöp kutusuna entegre edilen kamera ve tartı sistemi sayesinde yemek atıklarını hem görsel hem de ağırlık açısından analiz edebilen bu teknoloji, restoranlarda israfın kaynağını görünür kılmayı hedefliyor.

Self servis ve otomasyon çözümleriyle iş gücünden tasarruf: Simpra’nın kiosk sistemleri ve servis robotları, restoranlarda sipariş alma sürecini hızlandırırken çalışanların üzerindeki yükü azaltır. Böylece misafir deneyimi iyileşir, operasyon daha sürdürülebilir hale gelir.

Otel sektörü için entegre çözümler: Simpra, otel yönetiminde ihtiyaç duyulan tüm sistemleri birbirine entegre olarak sunar. Online rezervasyondan kanal yönetimine, oda takibinden ödeme sistemlerine kadar her şey tek panel üzerinden yönetilebilir.

Ödemelerde hız ve güven bir arada: Simpra ödeme çözümleriyle, ister kasada ister sahada, fiziksel ya da online tüm ödemeler hızlı, temassız ve güvenli bir şekilde tahsil edilebilir. Link ile ödeme gönderme ve mobil tahsilat gibi özellikler sayesinde her senaryoya kolayca uyum sağlanır.

Her cihazda çalışır, her ölçekte işletmeye uyar: Simpra çözümleri Mac, Windows, Android ve iOS gibi tüm yaygın işletim sistemlerinde çalışır. Küçük işletmelerden büyük zincirlere kadar tüm yapılar için ideal bir teknoloji ortağıdır.