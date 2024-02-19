Yedinci Dönem İçin Aday Oldu! 15 Seçmenin Bulunduğu Asmacık Köyü'nde Seçim Sonucu Yıllardır Aynı
Yedinci Dönem İçin Aday Oldu! 15 Seçmenin Bulunduğu Asmacık Köyü'nde Seçim Sonucu Yıllardır Aynı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı, 7 haneli ve 15 nüfuslu Asmacık köyünün 67 yaşındaki muhtarı Ahmet Coşar, yedinci dönemde de muhtar adayı olmaya karar verdi. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi, bu dönemde de Coşar'a rakip çıkmadı.
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1994'te 60 seçmenin oyuyla muhtarlığa seçilen Ahmet Coşar, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday olmaya karar verdi.
Köy nüfusunun büyük çoğunluğu, iş olanakları nedeniyle 2000'li yıllarda Denizli'nin Sarayköy ilçesine göç etti.
Köyde yaşları 60 ile 80 arasında değişen 7 hane 15 kişi kaldı. Kış aylarında nüfusun 3 hanede 6 kişiye kadar düştüğünü söyleyen Coşar, beş yıl daha görev yapmak istediğini ifade etti.
Asmacık köyünde bu yıl 15 seçmenin oy kullanacağını söyleyen muhtar, "Önceki dönem 14 seçmenimiz vardı, 1 köylümüz oyunu burada kullanmak için adresini aldırmış. Muhtarlık seçiminde bana rakip olacağını duydum.
Seçmenlerden 5'i benim ailemden. 2014 yılında rakibim çekildi, 14 seçmenin oyunu aldım. 2019'daki seçimde ise rakibim vardı, 8 oyla muhtar seçildim.
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Bu görevde son 5 yılımı geçireceğim, yaşlandık, bir daha da aday olmayacağım." diye konuştu.
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Senaryonun hafif değişimiyle aynı film, oyuncu farklı sadece. Hiç olmazsa onun rakibi yok bizdekinin sonucunu rakiplerde değiştirmiyor.