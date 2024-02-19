Yedinci Dönem İçin Aday Oldu! 15 Seçmenin Bulunduğu Asmacık Köyü'nde Seçim Sonucu Yıllardır Aynı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı, 7 haneli ve 15 nüfuslu Asmacık köyünün 67 yaşındaki muhtarı Ahmet Coşar, yedinci dönemde de muhtar adayı olmaya karar verdi. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi, bu dönemde de Coşar'a rakip çıkmadı.