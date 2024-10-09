Yazın Sadece Denize Girmek Yetmez Diyenlere: Marmaris, Fethiye ve Bodrum'da Mutlaka Görmeniz Gereken 11 Yer

Kleopatra olarak da geçen bu yer ince kumu ile dikkat çeken bir plaja sahiptir. Fakat sadece kum ve denizi değil, diğer güzellikleri sayesinde de adada unutulmaz bir gün geçirebilirsiniz. Efsaneye göre Kleopatra ile Romalı komutan Antonius'un buluştuğu yermiş...