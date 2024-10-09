Yazın Sadece Denize Girmek Yetmez Diyenlere: Marmaris, Fethiye ve Bodrum'da Mutlaka Görmeniz Gereken 11 Yer
Yazın Sadece Denize Girmek Yetmez Diyenlere: Marmaris, Fethiye ve Bodrum'da Mutlaka Görmeniz Gereken 11 Yer
Tatil dendiği zaman akla direkt denize girmek ve güneşlenmek gelir. Ama bunlar yetmez! Gidilen yerin tarihini, kültürünü görmek ve manzaralarında huzur bulmak ister insan... Gelin hep beraber Marmaris, Bodrum ve Fethiye'de denize girmenin dışında gezebileceğiniz yerlere bakalım!
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1. Marmaris Kalesi ve Arkeoloji Müzesi
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2. Kelebek Vadisi
3. Bodrum Kalesi ve Sualtı Arkeoloji Müzesi
4. Kayaköy
5. Marmaris Milli Parkı
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6. Sedir Adası
7. Bodrum Marina ve Barlar Sokağı
8. Halikarnas Mozolesi
9. Marmaris Marina
10. Saklıkent Kanyonu
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