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Yazın Sadece Denize Girmek Yetmez Diyenlere: Marmaris, Fethiye ve Bodrum'da Mutlaka Görmeniz Gereken 11 Yer

etiket Yazın Sadece Denize Girmek Yetmez Diyenlere: Marmaris, Fethiye ve Bodrum'da Mutlaka Görmeniz Gereken 11 Yer

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
09.10.2024 - 18:01

Tatil dendiği zaman akla direkt denize girmek ve güneşlenmek gelir. Ama bunlar yetmez! Gidilen yerin tarihini, kültürünü görmek ve manzaralarında huzur bulmak ister insan... Gelin hep beraber Marmaris, Bodrum ve Fethiye'de denize girmenin dışında gezebileceğiniz yerlere bakalım!

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1. Marmaris Kalesi ve Arkeoloji Müzesi

1. Marmaris Kalesi ve Arkeoloji Müzesi

Marmaris'in en önemli simgelerinden olan Marmaris Kalesi'ni gezerken tarihi buram buram hissedeceksiniz. Arkeoloji Müzesi'nde yer alan yapılara hayranlıkla bakacağınıza eminim. Kültür ve tarih meraklıları için harika bir durak!

2. Kelebek Vadisi

2. Kelebek Vadisi

Bu sefer Fethiye'ye bakalım ve büyülenelim.. Mavinin ve yeşilin karışıp muazzam bir atmosfer oluşturduğu Kelebek Vadisi'ni görmelisiniz. Manzarada kaybolarak huzuru ve dinginliği hissedeceğinize eminim.

3. Bodrum Kalesi ve Sualtı Arkeoloji Müzesi

3. Bodrum Kalesi ve Sualtı Arkeoloji Müzesi

Bodrum'un sembolü olan Bodrum Kalesi Orta Çağ döneminden kalmadır. İhtişamlı yapısı ile turistleri karşılar. Kalenin hemen içerisinde yer aşan Sualtı Arkeoloji Müzesi de dünyanın en büyüklerinden biridir. Oldukça ilginç yapılar sizi beklemekte!

4. Kayaköy

4. Kayaköy

Fethiye'de bulunan bu yer keşfedilmeyi bekliyor. Tarihi dokusu korunmuş ve terk edilmiş bir Rum Köyü'dür. Taş evlerin vermiş olduğu gariplik sizi sizden alacak. Huzurlu hissederken bir yandan da nerede olduğunuzu çözmeye çalışır bir halde bulacaksınız.

5. Marmaris Milli Parkı

5. Marmaris Milli Parkı

Doğa yürüyüşü yapmak ve doğa ile iç içe olmak istiyorsanız uğramanız gereken yer burasıdır. Yemyeşil ormanları, yürüyüş rotaları ve doğa manzaraları ile huzurlu ve sakin hissetmenizi sağlayacaktır.

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6. Sedir Adası

6. Sedir Adası

Kleopatra olarak da geçen bu yer ince kumu ile dikkat çeken bir plaja sahiptir. Fakat sadece kum ve denizi değil, diğer güzellikleri sayesinde de adada unutulmaz bir gün geçirebilirsiniz. Efsaneye göre Kleopatra ile Romalı komutan Antonius'un buluştuğu yermiş...

7. Bodrum Marina ve Barlar Sokağı

7. Bodrum Marina ve Barlar Sokağı

Bodrum'un enerjik gece hayatının kalbi olan Barlar Sokağı'nı listeye eklemezsek olmaz! Capcanlı, enerjik bir gece hayatı görmek ve yaşamak istiyorsanız mutlaka buraya gitmelisiniz! Mekandan mekana geçerek eğlencenin dibine vurabilirsiniz.

8. Halikarnas Mozolesi

8. Halikarnas Mozolesi

Dünyanın yedi harikasından biri sayılan Halikarnas Mozolesi tarih ve arkeoloji meraklılarını bekliyor. Gezerken büyüleneceğiniz ve tarihte yolculuk yapacağınız bu yeri görerek kültürlenebilir, kendinizi geliştirebilirsiniz.

9. Marmaris Marina

9. Marmaris Marina

Yat limanları, çevresindeki restoran ve tatlı kafelerle sizi kendisine çekecek bu yeri unutmayın! Gündüz yürüyüş yapıp kahvenizi içebileceğiniz, gece ise eğlenebileceğiniz bir yer. İçinizdeki coşkuyu burada gösterebilirsiniz.

10. Saklıkent Kanyonu

10. Saklıkent Kanyonu

Fethiye'de bulunan bu kanyon doğa harikası bir yerdir. Yazın sıcağında serinlemek için gidebileceğiniz, serin sularında yürüyüşler yapabileceğiniz ve yeşilliği ile sizi büyüleyecek bir yer.

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11. Çalış Plajı

11. Çalış Plajı

Fethiye'de bulunan masmavi ve tertemiz denizi ile insanları büyüleyen bu plajda  uzun yürüyüşler yapabilirsiniz. Gün batımı izleyerek romantik bir ortam oluşturabilirsiniz. Ayrıca su sporlarına merakınız varsa burada deneyebilirsiniz.

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