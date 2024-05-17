Yaz Gelirken Saçlarına Işıltı Katmak İçin Deneyebileceğin 10 Yol

Saçların sadece dışarıdan değil, içeriden de bakıma ihtiyaç duyar. Omega-3, E vitamini ve biotin açısından zengin yiyecekler tüketerek saçlarının daha sağlıklı ve parlak görünmesini sağlayabilirsin. Avokado tost, somon salatası ve bir avuç badem saçlarına süper bir güç katacak!