Yaz Başlangıcında Anne ve Bebekler Ne Yapmalı? İşte Yazın Dikkat Etmeniz Gereken 10 Şey

Yazın bebekler için en sıkıntılı durumlardan biri de sinek ısırığına maruz kalmaları olabilir. Hem ciltleri kaşınıyor hem de bu dertlerini anlatamadıkları için de sonsuz bir ağlama döngüsünün içinde kendinizi bulabilirsiniz. Bebekler için uygun bir sinek ilacı alarak bebeğinizin uyku alanını koruyun.