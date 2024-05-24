Yaz Başlangıcında Anne ve Bebekler Ne Yapmalı? İşte Yazın Dikkat Etmeniz Gereken 10 Şey
Yaz Başlangıcında Anne ve Bebekler Ne Yapmalı? İşte Yazın Dikkat Etmeniz Gereken 10 Şey
Yaz ayları bebeklerin en keyif aldığı dönemlerden biridir. Ancak yaz aylarında birçok olumsuz durum bebeğinizin huzurunu kaçırabilir. İşte yazın başlangıcında almanız gereken önlemler! :)
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1. Bebekleri güneşten korumak oldukça önemli!
2. Bebeğinizi sık sık emzirmelisiniz.
3. Bebeğinize ince giysiler giydirin.
4. Sıcak ortamlara dikkat etmelisiniz!
5. Bebeğinizi asla yalnız bırakmamalısınız.
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