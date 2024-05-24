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Yaz Başlangıcında Anne ve Bebekler Ne Yapmalı? İşte Yazın Dikkat Etmeniz Gereken 10 Şey

etiket Yaz Başlangıcında Anne ve Bebekler Ne Yapmalı? İşte Yazın Dikkat Etmeniz Gereken 10 Şey

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
24.05.2024 - 12:01

Yaz ayları bebeklerin en keyif aldığı dönemlerden biridir. Ancak yaz aylarında birçok olumsuz durum bebeğinizin huzurunu kaçırabilir. İşte yazın başlangıcında almanız gereken önlemler! :)

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1. Bebekleri güneşten korumak oldukça önemli!

Bebeğinizi zararlı UV ışınlarından korumak, yazın en önemli işiniz olmalı diyebiliriz. İş o kadar mühim! Özellikle çok acil olmadıkça 10:00-16:00 saatleri arasında, güneşin tam tepede olduğu zamanlarda dışarıya çıkmamaya özen göstermelisiniz. Güneşe çıktığınızda da bebekler için formüle edilmiş güneş kremi kullanın.

2. Bebeğinizi sık sık emzirmelisiniz.

Emzirme dönemindeyseniz, bebeğinizi sık sık emzirmelisiniz. Ek sıvılar sağlayarak da bebeğinizin su ihtiyacını karşılamalısınız Katı gıdalar tüketen bebekler için de ekstra su ihtiyacını karşılayabilecek meyve suyu gibi gıdalar verebilirsiniz.

3. Bebeğinize ince giysiler giydirin.

Bebeğinizi sıcak havalarda bunaltacak kıyafetler yerine pamuklu ve rahat hareket alanı oluşturabilecek kıyafetler giydirmelisiniz. Pamuklu kumaşlar tercih edin çünkü sentetik kumaşlar  cildi terleme nedeniyle tahriş edebilir.

4. Sıcak ortamlara dikkat etmelisiniz!

Sıcak ve nem oranın yüksek olduğu yaz aylarında, bebeğinizi kapalı, havasız odalarda bırakmamalısınız. Araçta bir bebek bırakmanın sonucu felaketlere yol açabilir, bu nedenle bebeğinizi hiçbir zaman gözetimsiz bırakmayın.

5. Bebeğinizi asla yalnız bırakmamalısınız.

Yazın havuza veya denize girmek en keyifli aktivitelerden biri... Özellikle de bebeğiniz suda vakit geçirmekten çok hoşlanıyorsa su kenarlarında oyun oynarken gözünüzü bir an bile ayırmamalısınız. Bütün güvenlik önlemlerini de almalısınız.

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6. Bebek arabasındayken de çocuğunuzu güneşten korumalısınız.

6. Bebek arabasındayken de çocuğunuzu güneşten korumalısınız.

Bebek arabasında güneşin zararlı etkilerinden korunmak için güneşlik veya gölgelik kullanmalısınız Ya da bebek arabasının üstüne bir battaniye veya örtü atmak da oldukça iş görür.

7. Bebeğinizin narin cildinden sivrisinekleri uzaklaştırın!

Yazın bebekler için en sıkıntılı durumlardan biri de sinek ısırığına maruz kalmaları olabilir. Hem ciltleri kaşınıyor hem de bu dertlerini anlatamadıkları için de sonsuz bir ağlama döngüsünün içinde kendinizi bulabilirsiniz. Bebekler için uygun bir sinek ilacı alarak bebeğinizin uyku alanını koruyun.

8. Bebeğinizin yaz aylarında beslenme düzeni değişebilir.

Bebeğiniz de tıpkı sizin gibi yaz aylarında iştahı azalabilir. Bu durumlarda daha küçük porsiyonlarda sık sık yemek verebilirsiniz. Sıvı tüketimini artırarak bebeğin hidrasyonunu sağlayın. Serinletici gıdaları da çok seveceklerine eminiz!

9. Bebeğinizin aktivitelerini dengeli tutmaya çalışın.

Aşırı sıcak havalarda bebeğinizi gölgeli yerlerde tutun ve fiziksel aktiviteler için akşam saatlerini bekleyin. Sabah erken saatlerde evde durmayı tercih edebilirsiniz. Akşamüstü yürüyüşleri bebeğiniz için çok daha iyi olabilir.

10. Alerjenlere karşı kırmızı alarm!

Bazı bebekler yaz aylarında alerjik reaksiyonlar yaşayabilir özellikle de polenlerin yoğun olduğu bölgelerde yaşıyorsanız... Bebeğin alerjik reaksiyonlarına karşı hassasiyetini gözlemleyin ve uygun önlemleri alın.

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