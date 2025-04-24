Yavuz Çetin Kimdir? Oyuncu Yavuz Çetin'in Dizileri ve Filmleri

Yavuz Çetin, birçok projede yer almış televizyon ekranlarında görmeye alışık olduğumuz bir oyuncudur. Çetin, 1960 yılında Amasya'da doğdu, eğitimini burada tamamladı. Daha sonra Gazi Üniversitesi'nin Resim Bölümü'nden mezun oldu. Çetin, sanat hayatına ise 'Fırat' filmiyle başladı.

Yavuz Çetin hem öğretmenlik mesleğini sürdürdü hem de oyunculuk ve yazarlık yaptı. Kariyeri boyunca önemli projelerde yer aldı.

Yavuz Çetin Nereli?

Yavuz Çetin Amasyalıdır.

Yavuz Çetin Kaç Yaşında?

1960 yılında dünyaya gelen Yavuz Çetin 65 yaşındadır.