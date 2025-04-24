Yavuz Çetin Kimdir? Oyuncu Yavuz Çetin'in Dizileri ve Filmleri
Bugüne kadar birçok projede yer alıp seyirci karşısına çıkan oyuncu Yavuz Çetin hayatını kaybetti. Çetin'in kansere yenik düştüğü öğrenildi. Yavuz Çetin'in vefatı, ailesi tarafından duyuruldu. Oyuncunun cenaze töreni ise bugün Sultan II. Bayezid Camii'nde öğle namazını takiben düzenlenecek.
Peki Yavuz Çetin kimdir, hangi projelerde yer aldı?
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Yavuz Çetin Kimdir?
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Yavuz Çetin'in Yer Aldığı Dizi ve Filmler
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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