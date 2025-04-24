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Yavuz Çetin Kimdir? Oyuncu Yavuz Çetin'in Dizileri ve Filmleri

Yavuz Çetin Kimdir? Oyuncu Yavuz Çetin'in Dizileri ve Filmleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
24.04.2025 - 14:10

Bugüne kadar birçok projede yer alıp seyirci karşısına çıkan oyuncu Yavuz Çetin hayatını kaybetti. Çetin'in kansere yenik düştüğü öğrenildi. Yavuz Çetin'in vefatı, ailesi tarafından duyuruldu. Oyuncunun cenaze töreni ise bugün Sultan II. Bayezid Camii'nde öğle namazını takiben düzenlenecek.

Peki Yavuz Çetin kimdir, hangi projelerde yer aldı?

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Yavuz Çetin Kimdir?

Yavuz Çetin Kimdir?

Yavuz Çetin, birçok projede yer almış televizyon ekranlarında görmeye alışık olduğumuz bir oyuncudur. Çetin, 1960 yılında Amasya'da doğdu, eğitimini burada tamamladı. Daha sonra Gazi Üniversitesi'nin Resim Bölümü'nden mezun oldu. Çetin, sanat hayatına ise 'Fırat' filmiyle başladı.

Yavuz Çetin hem öğretmenlik mesleğini sürdürdü hem de oyunculuk ve yazarlık yaptı. Kariyeri boyunca önemli projelerde yer aldı.

Yavuz Çetin Nereli?

Yavuz Çetin Amasyalıdır.

Yavuz Çetin Kaç Yaşında?

1960 yılında dünyaya gelen Yavuz Çetin 65 yaşındadır.

Yavuz Çetin'in Yer Aldığı Dizi ve Filmler

Yavuz Çetin'in Yer Aldığı Dizi ve Filmler

Yavuz Çetin'in rol aldığı projeler aşağıdaki gibidir:

  • İki Dünya Arasında

  • Adını Sen Koy (Hilmi Yılmaz)

  • Siccin

  • Pars: Kiraz Operasyonu

  • Kolpaçino

  • Kurtlar Vadisi

  • Kaybolan Yıllar

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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