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Yatak Odasındaki Tutkuyu Artırmak için İhtiyacın Olan Şey Ne?

etiket Yatak Odasındaki Tutkuyu Artırmak için İhtiyacın Olan Şey Ne?

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
20.01.2024 - 23:46

Cinsellik elbette her ilişkide önemli. Ama ideal cinsellik çoğu zaman öyle kendi kendine oluşmuyor, aksine sizin ve partnerinizin ekstra çabasını gerektiriyor.

Peki sizin yatak odasında ihtiyacınız olan gizli eleman hangisi?

Hazırsan, birlikte öğrenelim! ✌️💋

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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!

2. Hayatındaki diğer şeyler karşısında sevgiline olduğudan daha heyecanlı olduğunu söyleyebilir miyiz?

3. Cinsellik sonrası sana en çok dokunan davranış hangisi?

4. Partnerinle cinsel ilişki yaşadığın esnada hiç zevk almasan bile almış gibi yaptın mı?

5. Cinsel isteklerini dile getirebiliyor musun?

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6. Tek eşliliğe veya uzun süreli ilişkiye bakış açın ne?

7. Cinsel fantezilere bakış açın ne?

8. Aşağıdakilerden hangisi olsa kendini daha fazla tatmin olmuş hissederdin?

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Yenilik!

Verdiğin cevaplara göre sizin aslında yatak odasında çok fazla şeye ihtiyacınız yok. Çünkü çoğu kişinin aksine, bir çift olarak aranızdaki tabuları yıkmış, fantezileri kabullenmiş ve samimiyeti yakalamışsınız. Ancak aşırı yoğun iş veya okul hayatı sebebiyle son dönemde cinsel ilişki ikiniz için de biraz külfet haline gelmiş. Nelerden hoşlandığınızı tekrar hatırlamak için afrodizyak etkili kayganlaştırıcılar veya eğlenceli oyuncaklar denemenizin tam sırası! 💋

Ön sevişme!

Aranızdaki ilişki aslında zaman zaman çok iyi olabiliyor. Fakat sizin için esas sorun bunun her zaman mümkün olmaması ya da istediğiniz kadar uzun sürmemesi. Ama bu sorunun çözümü çok basit! Partnerinizi ön sevişmenin size hissettirdikleri hakkında bilgilendirmek, vücudunuzdaki uyarıcı noktaları ona göstermek ve geciktirici kondomlardan faydalanmak şu an ihtiyacınız olan esas şeyler arasında! ✌️

Daha fazla paylaşım!

Sizin için yatak odasında işleri yoluna koymak için önce duygusal yakınlığı sağlamak ve arada tamamen şeffaf bir iletişim kurmak gerekli. Ancak bu sadece içinizden isteyerek elde edebileceğiniz bir şey değil. Eğer partnerinizi daha yakından tanımak, onun hakkında daha fazla şey öğrenmek ve benzersiz bir samimiyet yakalamak istiyorsanız işe önce kendinizden bir şeyler paylaşarak başlayabilirsiniz. Çünkü kimi zaman karşı tarafın samimiyet anlamında sizden daha fazla teşviğe ihtiyacı olabilir. 😉

Cinsel sağlık hakkında daha fazla bilgi edinme!

Sizin için cinselliğin emekleme evresinde olması ve bazı şeylerin yerine tam oturmaması gayet doğal. Çünkü ikinizin de cinsel sağlık hakkında biraz eğitime ihtiyacı var. Bunun için işe önce düzenli kontrollerinize giderek ve sağlıklı bir korunma yöntemi seçerek başlamak isteyebilirsiniz. Unutmayın, cinsellik hakkında ne kadar bilgi edinir ve kafanızı rahatlatırsanız, zevke de o kadar fazla odaklanabilirsiniz. 🤗

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