Yatak Odasındaki Tutkuyu Artırmak için İhtiyacın Olan Şey Ne?
Yatak Odasındaki Tutkuyu Artırmak için İhtiyacın Olan Şey Ne?
Cinsellik elbette her ilişkide önemli. Ama ideal cinsellik çoğu zaman öyle kendi kendine oluşmuyor, aksine sizin ve partnerinizin ekstra çabasını gerektiriyor.
Peki sizin yatak odasında ihtiyacınız olan gizli eleman hangisi?
Hazırsan, birlikte öğrenelim! ✌️💋
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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!
2. Hayatındaki diğer şeyler karşısında sevgiline olduğudan daha heyecanlı olduğunu söyleyebilir miyiz?
3. Cinsellik sonrası sana en çok dokunan davranış hangisi?
4. Partnerinle cinsel ilişki yaşadığın esnada hiç zevk almasan bile almış gibi yaptın mı?
5. Cinsel isteklerini dile getirebiliyor musun?
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6. Tek eşliliğe veya uzun süreli ilişkiye bakış açın ne?
7. Cinsel fantezilere bakış açın ne?
8. Aşağıdakilerden hangisi olsa kendini daha fazla tatmin olmuş hissederdin?
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