Yastık Altında Tutmayın: Eldeki Para ile Para Kazanma Yöntemleri

Uzun vadeli bir yatırım olarak değerlendirilmez. Bunun nedeni araba fiyatlarının zamanla değer kaybetmesidir. Ancak yine de bazı durumlarda karlı olsa da tipik olarak yatırım portföyünüzü çeşitlendirmek ve uzun vadeli finansal hedeflere ulaşmak için kullanılmayan bir yöntemdir.