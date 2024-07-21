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Yasemin Tatlıses'in 6. Ay Videosu, Nez'le Onur Atilla'nın Aşkı: 18 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Yasemin Tatlıses'in 6. Ay Videosu, Nez'le Onur Atilla'nın Aşkı: 18 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
22.07.2024 - 01:55

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Serenay Sarıkaya, Kimler Geldi Kimler Geçti setinde yoklamaya verdiği fotoğrafını paylaştı.

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