Yasemin Tatlıses'in 6. Ay Videosu, Nez'le Onur Atilla'nın Aşkı: 18 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Yasemin Tatlıses'in 6. Ay Videosu, Nez'le Onur Atilla'nın Aşkı: 18 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Serenay Sarıkaya, Kimler Geldi Kimler Geçti setinde yoklamaya verdiği fotoğrafını paylaştı.
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Onur Atilla boşandıktan 20 gün sonra aşk yaşadığını ilan ettiği Nez'le tatile çıktı.
Yasemin Tatlıses, ikizlerinin 6. ayını duygusal bir videoyla kutladı... Kalp eritti!
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Şeyma Subaşı, "Margot Robbie de kimmiş Barbie benim" dedi.
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