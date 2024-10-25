Yasemin Şefkatli Hastanelik Oldu, Şeyma Subaşı Aşka Düştü: 25 Ekim'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Yasemin Şefkatli Hastanelik Oldu, Şeyma Subaşı Aşka Düştü: 25 Ekim'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Pınar Deniz Londra'ya gitti.
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Hande Erçel, annesini andı.
Şevval Şahin keyif çattı.
Danla Bilic, at çiftliğine koştu.
Cemal Can Canseven tatile çıktı.
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Farah Zeynep Abdullah, gülmelere doyamadı.
Yasemin Şefkatli hastanelik oldu.
Şeyma Subaşı'ndan el ele poz geldi.
Gamze Erçel de annesini ölüm yıldönümünde "Annelerin kıymetini bilin" diyerek andı.
İrem Derici, klibi için spora başladı.
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Nazlı Sabancı'dan eşiyle aşk pozu geldi.
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