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Yasemin Şefkatli Hastanelik Oldu, Şeyma Subaşı Aşka Düştü: 25 Ekim'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Yasemin Şefkatli Hastanelik Oldu, Şeyma Subaşı Aşka Düştü: 25 Ekim'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Onedio İçerik Editörü
26.10.2024 - 00:20

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Pınar Deniz Londra'ya gitti.

Pınar Deniz Londra'ya gitti.

Hande Erçel, annesini andı.

Hande Erçel, annesini andı.

Şevval Şahin keyif çattı.

Şevval Şahin keyif çattı.

Danla Bilic, at çiftliğine koştu.

Danla Bilic, at çiftliğine koştu.

Cemal Can Canseven tatile çıktı.

Cemal Can Canseven tatile çıktı.
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Farah Zeynep Abdullah, gülmelere doyamadı.

Farah Zeynep Abdullah, gülmelere doyamadı.

Yasemin Şefkatli hastanelik oldu.

Yasemin Şefkatli hastanelik oldu.

Şeyma Subaşı'ndan el ele poz geldi.

Şeyma Subaşı'ndan el ele poz geldi.

Gamze Erçel de annesini ölüm yıldönümünde "Annelerin kıymetini bilin" diyerek andı.

Gamze Erçel de annesini ölüm yıldönümünde "Annelerin kıymetini bilin" diyerek andı.

İrem Derici, klibi için spora başladı.

İrem Derici, klibi için spora başladı.
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Nazlı Sabancı'dan eşiyle aşk pozu geldi.

Nazlı Sabancı'dan eşiyle aşk pozu geldi.
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