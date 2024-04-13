Yasemin Allen Eski FBI Ajanı Sevgilisi Amerikalı Aynasız'la Atış Dersinde! Bu Kez Yasemin Allen Kurşun Döktü!
Yasemin Allen Eski FBI Ajanı Sevgilisi Amerikalı Aynasız'la Atış Dersinde! Bu Kez Yasemin Allen Kurşun Döktü!
Geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtığını duyuran ve hayranlarını aşkına çeviren Yasemin Allen'in yeni sevgilisi 'Amerikalı Aynasız' lakaplı eski FBI ajanı Erdal Kaya da fenomen bir isim! Aşklarını dolu dizgin, gözler önünde yaşayan ikili son zamanlarda atış talimlerinde. Üstelik bu kez kurşun döken Yasemin Allen oldu.
İşte, detaylar...
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Suna Yıldızoğlu'nun kızı Yasemin Kay Allen, 'Kavak Yelleri', '46 yok Olan', 'Dokuz Oğuz' gibi başarılı yapımlarda rol aldı.
Oyunculuk yeteneklerinin yanında güzelliğiyle de dikkat çeken ünlü oyuncu, son günlerde 'Amerikalı Aynasız' lakaplı eski FBI ajanı Erdal Kaya ile yaşadığı aşkla gündemde yer alıyor.
İkilinin dolu dizgin aşklarını yakından takip eden sosyal medya kullanıcıları, geçtiğimiz günlerde "kurşun döktürün" yorumunda bulundu. Bu yorumun üzerine Allen'in ajan sevgilisi kendi tarzıyla kurşun döktürdüklerini açıklamış, çiftin paylaşımları bir hayli dikkat çekmişti.
"Burada kurşun döktürecek yer yok, kendi kurşunumuzu kendimiz döktüreceğiz.” diyen Erdal Kaya, bu kez de sevgilisi Yasemin Kay Allen'e kurşun dökmeyi öğretiyor.
Geçtiğimiz günlerde 'eğitim günü' notuyla poligonda 'Amerikalı Aynasız'dan ders alan Yasemin Allen, bu kez de Taran Tactical Innovations'ta (TTI) atış yaptı.
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Yasemin Allen, Hollywood ünlülerinin atış eğitmeni ve John Wick filmi başta olmak üzere birçok filmde ünlülerin eğitmenliğini üstlenen, Taran Tactical Innovations'ta (TTI) 'John Wick 4 G34 Combat Master'ı denedi.
Güzel oyuncu o anları sosyal medya platformu Instagram üzerinden takipçileriyle paylaştı. Anlaşılan, sportif tarzıyla dikkat çeken ünlü oyuncu sevgilisi Erdal Kaya ile atış eğitimlerini sevdi.
İşte, Yasemin Kay Allen'in eski FBI ajanı sevgilisi Erdal Kaya'dan atış dersi aldığı o anlar 👇
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