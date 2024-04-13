Yasemin Allen Eski FBI Ajanı Sevgilisi Amerikalı Aynasız'la Atış Dersinde! Bu Kez Yasemin Allen Kurşun Döktü!

Geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtığını duyuran ve hayranlarını aşkına çeviren Yasemin Allen'in yeni sevgilisi 'Amerikalı Aynasız' lakaplı eski FBI ajanı Erdal Kaya da fenomen bir isim! Aşklarını dolu dizgin, gözler önünde yaşayan ikili son zamanlarda atış talimlerinde. Üstelik bu kez kurşun döken Yasemin Allen oldu.

İşte, detaylar...