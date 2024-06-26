Yaşar Yakış Kimdir? AKP'nin İlk Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış'ın Hayatı
Yaşar Yakış Kimdir? AKP'nin İlk Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış'ın Hayatı
AKP'nin kurucuları arasında yer alan Yaşar Yakış, hayatını kaybetti. Yakış, partinin ilk dışişleri bakanı olarak görev almıştı. 85 yaşında hayatını kaybeden Yakış, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.
Peki Yaşar Yakış kimdir, nereli?
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Yaşar Yakış Kimdir?
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Yaşar Yakış'ın Hayatı
Yaşar Yakış'ın Siyasi Hayatı
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