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Yaşar Yakış Kimdir? AKP'nin İlk Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış'ın Hayatı

Yaşar Yakış Kimdir? AKP'nin İlk Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış'ın Hayatı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
26.06.2024 - 11:10

AKP'nin kurucuları arasında yer alan Yaşar Yakış, hayatını kaybetti. Yakış, partinin ilk dışişleri bakanı olarak görev almıştı. 85 yaşında hayatını kaybeden Yakış, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Peki Yaşar Yakış kimdir, nereli?

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Yaşar Yakış Kimdir?

Yaşar Yakış Kimdir?

Yaşar Yakış, 2001'de Dışişleri Bakanlığı’ndan emekli olmuş, daha sonra AKP'nin kurucu üyesi olarak siyasete atılmıştı.

Partinin Genel Başkan Yardımcılığı ve Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliği yapan Yakış, ilk Dışişleri Bakanı olarak atanmıştı.

Yaşar Yakış'ın Hayatı

Yaşar Yakış'ın Hayatı

Yaşar Yakış, 1938'de Düzce'de dünyaya geldi. İlk yurt dışı görevine Anvers Başkonsolosluğu muavin konsolosu olarak başlayan Yakış, Lagos, Roma ve Şam Büyükelçilikleri'nde görev aldı.

NATO Daimi Temsilciliğinde çeşitli görevlerde bulunan Yakış, 1985 yılında SEDAK Koordinasyon Kurulu’nu kurdu.

1988'de T.C. Riyad Büyükelçisi olarak atanan Yakış, daha sonra T.C. Kahire Büyükelçisi, Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi ve Viyana'daki Uluslararası Kuruluşlar Nezdinde T.C. Daimi Temsilcisi olarak görev aldı.

1995 yılına dek Ekonomik İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcılığı yapan Yakış, 2001'de Dışişleri Bakanlığı’ndan emekli oldu.

Yaşar Yakış'ın Siyasi Hayatı

Yaşar Yakış'ın Siyasi Hayatı

AKP'nin kurucu üyeleri arasında yer alan Yakış, ilk olarak 2002’deki genel seçimlerde Düzce milletvekili seçildi. Daha sonra Dışişleri Bakanı olan Yakış, hükûmet değişikliğinde görevini Abdullah Gül'e devretti.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders veren Yakış, 28 Mart 2016'da partiden ihraç edildi.

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