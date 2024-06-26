Yaşar Yakış Kimdir? AKP'nin İlk Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış'ın Hayatı

Yaşar Yakış, 1938'de Düzce'de dünyaya geldi. İlk yurt dışı görevine Anvers Başkonsolosluğu muavin konsolosu olarak başlayan Yakış, Lagos, Roma ve Şam Büyükelçilikleri'nde görev aldı.

NATO Daimi Temsilciliğinde çeşitli görevlerde bulunan Yakış, 1985 yılında SEDAK Koordinasyon Kurulu’nu kurdu.

1988'de T.C. Riyad Büyükelçisi olarak atanan Yakış, daha sonra T.C. Kahire Büyükelçisi, Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi ve Viyana'daki Uluslararası Kuruluşlar Nezdinde T.C. Daimi Temsilcisi olarak görev aldı.

1995 yılına dek Ekonomik İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcılığı yapan Yakış, 2001'de Dışişleri Bakanlığı’ndan emekli oldu.