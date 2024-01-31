Yaptığın En Büyük İletişim Hatası Ne?
Yaptığın En Büyük İletişim Hatası Ne?
Hepimiz iletişimde sorunlar yaşıyor, hatalar yapıyoruz. Peki senin iletişimde yaptığın hata ne? Bunu öğren, sorunu çözerek iletişimini iyileştir!
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1. İlk olarak şunu öğrenelim, insanlar seni nasıl tanımlar?
2. Peki ya sence sen nasıl birisin?
3. Diyelim ki arkadaşın sana büyük bir sorunla geldi. Ne yaparsın?
4. Peki sen bir sorunla karşılaştığında ne yaparsın?
5. Gün içinde en çok kiminle konuşuyorsun?
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6. Peki sohbet konuların genelde hangisi oluyor?
7. Sana biri Whatsapp’tan mesaj attığında ortalama ne kadar sürede cevap alır?
8. Son olarak, şu anda hangi bildirim sana daha iyi hissettirirdi?
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