Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Yaptığın En Büyük İletişim Hatası Ne?

etiket Yaptığın En Büyük İletişim Hatası Ne?

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
31.01.2024 - 09:01

Hepimiz iletişimde sorunlar yaşıyor, hatalar yapıyoruz. Peki senin iletişimde yaptığın hata ne? Bunu öğren, sorunu çözerek iletişimini iyileştir!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. İlk olarak şunu öğrenelim, insanlar seni nasıl tanımlar?

2. Peki ya sence sen nasıl birisin?

3. Diyelim ki arkadaşın sana büyük bir sorunla geldi. Ne yaparsın?

4. Peki sen bir sorunla karşılaştığında ne yaparsın?

5. Gün içinde en çok kiminle konuşuyorsun?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Peki sohbet konuların genelde hangisi oluyor?

7. Sana biri Whatsapp’tan mesaj attığında ortalama ne kadar sürede cevap alır?

8. Son olarak, şu anda hangi bildirim sana daha iyi hissettirirdi?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Karşındakini dinlemiyorsun!

Senin iletişimdeki en büyük sorunun, karşındaki kişiyi tam olarak umursamamandan geçiyor. Çoğu konu senin ilgini çekmiyor, bu yüzden de karşındakini dinlememeyi seçiyorsun. Karşındaki kişi de bunu fark edince doğal olarak sana bozuluyor. Hal böyle olunca sürdürülebilir bir iletişim de kurulamıyor. Bizce bu soruna acilen bir çözüm bulmalısın…

Ağzından laflar cımbızla alınıyor!

Seninle iletişim kurmak o kadar zor ki, o yüzden iletişim hatanı tespit etmemiz zor oldu. Sen genel olarak iletişim kurmayı pek sevmiyor, kurarsan da karşındakinin konuşmasına izin veriyorsun. Sen daha çok konuşmayıp dinleyen tarafta yer alıyorsun. Karşındaki kişiye malzeme vermekten çekiniyorsun herhalde. Yoksa bu kadar kapalı kutu olmanın bir açıklaması olamaz!

Karşındakinin konuşmasına izin vermiyorsun!

Anladığımız kadarıyla sen konuşmayı seven birisin. Bu yüzden de iletişim kurarken karşındakine devamlı bir şeyler anlatmak, onunla sınırsızca bir muhabbet ortamı yaratmak istiyorsun. Ama bunu yaptığında karşındaki konuşmak için zaman bulamıyor ve kendini, düşüncelerini anlatamıyor. Bu yüzden iletişim kurarken karşındakinin de konuşmasına izin vermen gerekiyor!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?