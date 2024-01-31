Yaptığın En Büyük İletişim Hatası Ne?

Seninle iletişim kurmak o kadar zor ki, o yüzden iletişim hatanı tespit etmemiz zor oldu. Sen genel olarak iletişim kurmayı pek sevmiyor, kurarsan da karşındakinin konuşmasına izin veriyorsun. Sen daha çok konuşmayıp dinleyen tarafta yer alıyorsun. Karşındaki kişiye malzeme vermekten çekiniyorsun herhalde. Yoksa bu kadar kapalı kutu olmanın bir açıklaması olamaz!