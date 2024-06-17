Yapay Zekaya Efsane Dizilerin Alternatif Sonları Nasıl Olurdu Diye Sorduk, Ağlatacak Cevaplar Verdi!
Yapay Zekaya Efsane Dizilerin Alternatif Sonları Nasıl Olurdu Diye Sorduk, Ağlatacak Cevaplar Verdi!
Yapay zekaya efsane dizilerin alternatif sonlarını sorduk, duygulandıran cevaplardan kaçamadık!
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1. Aşk-ı Memnu
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2. Ezel
3. Kurtlar Vadisi
4. Yaprak Dökümü
5. Muhteşem Yüzyıl
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6. Medcezir
7. Adını Feriha Koydum
8. Kavak Yelleri
9. Leyla ile Mecnun
10. Arka Sıradakiler
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11. Selena
12. Doktorlar
13. Avrupa Yakası
14. Kuzey Güney
15. Çukur
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