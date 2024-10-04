Yağışlar Adım Adım Gelirken Çocuğunuza Doğru Yağmurluğu Almanız İçin 10 Tavsiyemiz

Çocuğunuzun yaşına ve boyuna uygun bir yağmurluk seçmek onun rahatça hareket etmesine yardımcı olur. Çok büyük ya da küçük bir yağmurluk onları rahatsız edebilir ve oyunlarını kısıtlayabilir. Doğru beden ve kesimle çocuğunuzun özgürce koşup zıplamasını sağlayabilirsiniz. Hem mutlu hem de rahat bir çocuk yağmurlu günleri daha da güzelleştirir.

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