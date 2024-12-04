Yabani 7 Aralık Cumartesi Günü Var mı? Yabani Neden Yok, Yeni Bölüm Ne Zaman?

RTÜK, geçtiğimiz hafta 4 diziye farklı cezalar verdi. Sezonun en çok izlenen yapımlarına verilen cezalar dikkatleri çekti. 4 diziye yayın durdurma ve yüzde 3 para cezası kesildi. Reytingleri alt üst eden Yabani de bu diziler arasında yer aldı. RTÜK cezalarının ardından Yabani yeni bölüm yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu.

Peki, Yabani yeni bölüm var mı? Yabani 7 Aralık'ta yayınlanacak mı?

İşte, detaylar...