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Yabani 7 Aralık Cumartesi Günü Var mı? Yabani Neden Yok, Yeni Bölüm Ne Zaman?

Yabani 7 Aralık Cumartesi Günü Var mı? Yabani Neden Yok, Yeni Bölüm Ne Zaman?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
04.12.2024 - 17:24

RTÜK, geçtiğimiz hafta 4 diziye farklı cezalar verdi. Sezonun en çok izlenen yapımlarına verilen cezalar dikkatleri çekti. 4 diziye yayın durdurma ve yüzde 3 para cezası kesildi. Reytingleri alt üst eden Yabani de bu diziler arasında yer aldı. RTÜK cezalarının ardından Yabani yeni bölüm yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. 

Peki, Yabani yeni bölüm var mı? Yabani 7 Aralık'ta yayınlanacak mı? 

İşte, detaylar...

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Yabani Yeni Bölüm Bu Akşam Var mı? (7 Aralık Cumartesi)

Yabani Yeni Bölüm Bu Akşam Var mı? (7 Aralık Cumartesi)

Yabani dizisi, 7 Aralık Cumartesi günü yayınlanmayacak. Yabani dizisinin yeni bölümü ekranlara gelmeyecek.

RTÜK, bazı dizilere geçtiğimiz hafta ceza kesti, kararlar da kanallara ulaşmaya başladı.

Yabani Yeni Bölüm Neden Yok?

Yabani Yeni Bölüm Neden Yok?

Yabani'nin yeni bölümü RTÜK'ün kestiği 'yayın durdurma' cezası nedeniyle ekranlarda olmayacak. 

Yabani dizisiyle ilgili alınan karar, NOW TV'ye ulaştı. Yayın durdurma cezası kararı gereğince, dizinin planlanan yayın akışında değişiklik yapıldı.

Yabani Neden Program Durdurma Cezası Aldı?

Yabani Neden Program Durdurma Cezası Aldı?

RTÜK, geçtiğimiz hafta şiddet içeren sahneler ve milli-manevi değerlere aykırılık gerekçesiyle bazı dizilere ceza kesti. Kesilen cezalar, bu hafta itibariyle uygulanmaya başlanacak.

Yabani Yeni Bölüm Ne Zaman?

Yabani Yeni Bölüm Ne Zaman?

Yabani dizisi, RTÜK'ten toplam iki kez yayın durdurma cezası aldı. Bu karara göre, Yabani dizisi iki hafta üst üste yeni bölümüyle ekranlarda olmayacak.

Bu karara yönelik olarak, final yapması planlanan Yabani'nin final kararında da değişikliğe gidilebilir.

Bu hafta ve önümüzdeki hafta yeni bölümleri yayınlanmayacak olan Yabani'nin yayın saatinde RTÜK tarafından önerilen belgeseller yayınlanacak.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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