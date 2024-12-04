Yabani 7 Aralık Cumartesi Günü Var mı? Yabani Neden Yok, Yeni Bölüm Ne Zaman?
Yabani 7 Aralık Cumartesi Günü Var mı? Yabani Neden Yok, Yeni Bölüm Ne Zaman?
RTÜK, geçtiğimiz hafta 4 diziye farklı cezalar verdi. Sezonun en çok izlenen yapımlarına verilen cezalar dikkatleri çekti. 4 diziye yayın durdurma ve yüzde 3 para cezası kesildi. Reytingleri alt üst eden Yabani de bu diziler arasında yer aldı. RTÜK cezalarının ardından Yabani yeni bölüm yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu.
Peki, Yabani yeni bölüm var mı? Yabani 7 Aralık'ta yayınlanacak mı?
İşte, detaylar...
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Yabani Yeni Bölüm Bu Akşam Var mı? (7 Aralık Cumartesi)
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Yabani Yeni Bölüm Neden Yok?
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Yabani Yeni Bölüm Ne Zaman?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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