WhatsApp’la İlgili Kimsenin Kimseye Söylemediği 10 Küçük Sır

Mesajınızın başına ve sonuna özel karakterler ekleyerek yazı stilinizi değiştirebilirsiniz! Uzun mesaj içerisinde asıl vurgulamak istediğiniz yerleri koyu, romantik mesajlarınızı süslemek adına italik ya da tepkilerinizi belli etmek için üstü çizili yazabilirsiniz! Nasıl mı? Kalın için *, italik için _, üstü çizili için ise ~ kullanmalısınız!