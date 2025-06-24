onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
WhatsApp’la İlgili Kimsenin Kimseye Söylemediği 10 Küçük Sır

etiket WhatsApp’la İlgili Kimsenin Kimseye Söylemediği 10 Küçük Sır

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
24.06.2025 - 16:28

Günlük hayatımızın vazgeçilmez parçalarından biri WhatsApp oldu! Bu uygulamanın derinliklerine inerek çoğu kullanıcının fark etmediği özelliklerini bulabiliriz. Böylece mesajlarınızı daha güvenli hale getirebilir, zaman kazanabilir ve uygulamayı daha verimli kullanabilirsiniz!

Gelin birlikte WhatsApp'ın çok az kişinin kullandığı, bilinmeyen yanlarına bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Yazı stilini değiştirebiliyorsunuz.

1. Yazı stilini değiştirebiliyorsunuz.

Mesajınızın başına ve sonuna özel karakterler ekleyerek yazı stilinizi değiştirebilirsiniz! Uzun mesaj içerisinde asıl vurgulamak istediğiniz yerleri koyu, romantik mesajlarınızı süslemek adına italik ya da tepkilerinizi belli etmek için üstü çizili yazabilirsiniz! Nasıl mı? Kalın için *, italik için _, üstü çizili için ise ~ kullanmalısınız!

2. Spam'den kurtulmak kolay! Grup davetlerini engelleyebilirsiniz.

2. Spam'den kurtulmak kolay! Grup davetlerini engelleyebilirsiniz.

Tanımadığınız kişiler tarafından istemediğini gruplara ekleniyor olabilirsiniz... Ama korkmayın! Ayarlar > hesap > gizlilik > gruplar yolunu izleyerek 'beni ekleyebilir' kısmından 'sadece listemdekiler' olarak ayarlayabilirsiniz. Yabancılar sizi rastgele gruplara ekleyerek rahatsız edemez!

3. Uçak modu hilesi ile gizli aramalar yapabilirsiniz.

3. Uçak modu hilesi ile gizli aramalar yapabilirsiniz.

Uçak modunu açarak WhatsApp üzerinden arama yapabilirsiniz. Arama yaptığınız kişi aramayı görecektir ama bildirim gitmeyecektir! Eğer beklenmedik aramalar yaparak eğlenmek istiyorsanız bu sır tam size göre!

4. Kaybolan mesajlar sayesinde özel sohbetlerinizden korkmazsınız.

4. Kaybolan mesajlar sayesinde özel sohbetlerinizden korkmazsınız.

Kaybolan mesajlar özelliğini açtığınız zaman gönderdiğiniz mesajlar belirlediğiniz süreden sonra ortadan kaybolur! 24 saat, 7 gün ya da 90 gün olarak ayarlayabilirsiniz. Gizli konuşmalar için harika bir özellik. Kişisel sohbetlerden kişi adına tıklayıp kaybolan mesajları aktif edebilirsiniz.

5. Farklı gruplardaki ortak mesajları bulabilirsiniz.

5. Farklı gruplardaki ortak mesajları bulabilirsiniz.

Dedektifliğiniz tutar ise bu özellik size çok yarar! WhatsApp grup sohbetlerinde belirli mesajları aramak istiyorsanız kenardaki üç noktaya basarak ara seçeneğini kullanabilirsiniz. Ama bunun yanı sıra! WhatsApp arama çubuğuna istediğiniz kelimeyi yazarak gruplar sekmesine tıklarsanız farklı gruplarda geçen aynı mesajları bulabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Sizin için önemli olan kişileri sabitleyebilirsiniz.

6. Sizin için önemli olan kişileri sabitleyebilirsiniz.

Sık kullandığınız ya da sizin için önemli olan sohbetleri listenin en üstünde tutabilirsiniz! Sohbete uzunca bastığınızda köşede raptiye işareti göreceksiniz. İş ya da aile gruplarını hızlıca bulmanızı sağlar! 3 sohbet sabitleyebilirsiniz.

7. Daha net görebilmek adına yazıları büyütebilirsiniz.

7. Daha net görebilmek adına yazıları büyütebilirsiniz.

Uzun mesajları okumak zor olabilir... Ama metin boyunu büyütebilirsiniz!. Ayarlar > sohbetler > yazı boyutu yolunu izleyerek küçük, orta, büyük veya çok büyük seçeneklerinden istediğinizi seçebilirsiniz. Tüm mesajlarınız ve arayüz mesajlarınız için geçerli olacaktır!

8. Durumunuza kimlerin baktığını gizli bir şekilde öğrenebilirsiniz.

8. Durumunuza kimlerin baktığını gizli bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Birinin durumunuzu izleyip izlemediğini anlamanız kolay. Durumunuzu sadece bir kişiye özel olarak paylaşabilirsiniz! Ayarlar > durum > durum paylaşımı > sadece (kişi adı) yolunu izleyerek istediğiniz kişiyi ekleyebilirsiniz. Durumunuzu görürse 1 görüntülenme yazar!

9. Çevrimiçi olsanız da hayalet gibi gezebilirsiniz.

9. Çevrimiçi olsanız da hayalet gibi gezebilirsiniz.

WhatsApp'ta çevrimiçi olduğunuzu belli etmeden mesajlara bakabilirsiniz! Uçak modunu açarak WhatsApp kullanabilirsiniz. Mesajları okuduktan sonra uçak modunu kapatabilirsiniz. Bu süreçte 'çevrimiçi' yazısı gözükmez! Fakat aynı zamanda size bildirim gelmesini de önlemiş olursunuz.

10. Değerli ve önemli mesajları yıldızlayabilirsiniz.

10. Değerli ve önemli mesajları yıldızlayabilirsiniz.

WhatsApp'ta bir mesajı yıldızlarsanız, onu bulmanız çok kolay olur! Uzun sohbetlerde kaybolan önemli bilgiler olabilir. Mesaja uzunca bastıktan sonra üç noktadan yıldızla kısmına basabilirsiniz. Böylece önemli bilgilerinizin kaybolmasını önlersiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
asklepiospallas
asklepiospallas
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın