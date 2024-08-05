Verdiğin Cevaplara Göre Aşk Hayatın Ne Zaman Düzelecek?
Verdiğin Cevaplara Göre Aşk Hayatın Ne Zaman Düzelecek?
Merak ediyorsun, değil mi? Aşk hayatın ne zaman düzelecek? Belki de gerçek anlamda cevabını bulmak için buradasın. Testi çöz, öğrenelim.
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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!
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2. "Her aşk bir gün biter." sözüne ne kadar katılıyorsun?
3. Aşık olduğun biri için kendi doğrularından ve isteklerinden vazgeçer misin?
4. Birini seçmek zorundasın!
5. Yeni bir ilişki yaşamak için kendini ne kadar hazır hissediyorsun? Puanla!
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