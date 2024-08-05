Verdiğin Cevaplara Göre Aşk Hayatın Ne Zaman Düzelecek?

Sen henüz fark etmemiş olabilirsin ama aşk hayatın düzelmeye başlamış bile. Son zamanlarda aşkı gerçekten bekledin ve artık hayatına dahil etmek istiyordun. Şimdiyse bu isteğin gerçekleşme aşamasına geçmiş olabilir. Çok yakında kendini bambaşka hislerin içinde bulup mutluluktan havaya uçacak kıvama geleceksin. Aşkın kapını çalmak üzere, hatta belki şimdi bile çalıyor olabilir.