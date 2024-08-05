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Verdiğin Cevaplara Göre Aşk Hayatın Ne Zaman Düzelecek?

etiket Verdiğin Cevaplara Göre Aşk Hayatın Ne Zaman Düzelecek?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
05.08.2024 - 22:01

Merak ediyorsun, değil mi? Aşk hayatın ne zaman düzelecek? Belki de gerçek anlamda cevabını bulmak için buradasın. Testi çöz, öğrenelim.

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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!

2. "Her aşk bir gün biter." sözüne ne kadar katılıyorsun?

3. Aşık olduğun biri için kendi doğrularından ve isteklerinden vazgeçer misin?

4. Birini seçmek zorundasın!

5. Yeni bir ilişki yaşamak için kendini ne kadar hazır hissediyorsun? Puanla!

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6. Hayallerini süsleyen bir çift fotoğrafı seçer misin?

7. Sevdiğin kişinin aynı zamanda en yakın arkadaşın olabileceğini/olduğunu düşünüyor musun?

8. Son olarak, aşık olduğun kişiden sürekli olarak ne beklersin?

Düzelmeye başlamış bile!

Sen henüz fark etmemiş olabilirsin ama aşk hayatın düzelmeye başlamış bile. Son zamanlarda aşkı gerçekten bekledin ve artık hayatına dahil etmek istiyordun. Şimdiyse bu isteğin gerçekleşme aşamasına geçmiş olabilir. Çok yakında kendini bambaşka hislerin içinde bulup mutluluktan havaya uçacak kıvama geleceksin. Aşkın kapını çalmak üzere, hatta belki şimdi bile çalıyor olabilir.

Çok yakında!

Evet, yanlış duymadın. Çok yakında aşk hayatın düzelecek çünkü artık yeni aşklara, heyecanlara hazırsın. Hayatına aşkı davet etmek istiyorsun ve çevrende seni tamamlayacak, iyi huylu birini arıyorsun. Şimdi, içinde bulunduğun bu dönemde yeni kapılar açılacak ve mutluluğun tadını doyasıya çıkaracaksın. Aşk, kapını çalıyor ve sen onu bekliyorsun!

Biraz zamanı var!

Biraz daha zamanı var aşk hayatının düzelmesi için. Kendine zaman ver, duygularına kulak ver. Yalnızlığın tadını çıkar. Unutma, sen kendi kendine de yetersin. Doğru zaman geldiğinde gerçek aşkın hayatına adımını atacak. Sadece sabretmeli ve kendine güvenmeyi unutmamalısın. Gelecekte iyi şeyler seni bekliyor!

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