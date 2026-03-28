Veliaht'ın Sevilen Partnerleri Erkan Kolçak Köstendil ve Hazal Türesan Birbirlerini Takipten Çıktı

Veliaht’ın Sevilen Partnerleri Erkan Kolçak Köstendil ve Hazal Türesan Birbirlerini Takipten Çıktı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
28.03.2026 - 14:29

Show TV’de yayınlanan Veliaht dizisi final bölümüyle ekran macerasını tamamladı. Dizinin başlıca rollerinde yer alan Erkan Kolçak Köstendil ve Hazal Türesan bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi. İkilinin sosyal medya hesaplarındaki değişiklik dikkat çekti. Dizide partner olarak izlenen oyuncuların birbirlerini takipten çıkması merak uyandırdı. Gelin detaylara geçelim…

Veliaht dizisi final bölümüyle son kez yayınlandı ve ekran yolculuğunu tamamladı.

Veliaht dizisi final bölümüyle son kez yayınlandı ve ekran yolculuğunu tamamladı.

Show TV’de yayınlanan dizi, ekranda olduğu süre boyunca hikayesi ve karakterleriyle konuşulmuştu. Özellikle başlıca karakterlerden Yahya Kaptan ve Derya’nın ilişkisi izleyici tarafından yakından takip edilmişti.

Dizinin final yapmasının ardından oyuncuların yolları da ayrıldı.

Dizinin final yapmasının ardından oyuncuların yolları da ayrıldı.

Dizide Yahya Kaptan’a hayat veren Erkan Kolçak Köstendil ile Derya karakterini canlandıran Hazal Türesan’ın hesaplarındaki bir detay fark edildi. İkilinin birbirlerini takip etmeyi bıraktığı görüldü. Dizide partner olan iki oyuncu, ekran uyumlarıyla öne çıkan isimler arasındaydı. İzleyiciler tarafından sevilen bir ikili olarak anılıyorlardı. Finalin ardından gelen bu hamle merak uyandırdı. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
