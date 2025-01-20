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Vakt-ı Kıyas-ı Nefs Ne Demek? Kızıl Goncalar'da Geçen Vakt-ı Kıyas-ı Nefs Nedir?

Vakt-ı Kıyas-ı Nefs Ne Demek? Kızıl Goncalar'da Geçen Vakt-ı Kıyas-ı Nefs Nedir?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.01.2025 - 00:15

Kızıl Goncalar'ın 20 Ocak 2025 tarihinde yayınlanan bölümü yine izleyiciyi ekrana bağlamayı başardı. Dizide Uluların şeyhi Aziz Efendi 'Vakt-ı Kıyas-ı Nefs' uygun gördü. İfadenin kullanılmasıyla birlikte 'Vakt-ı Kıyas-ı Nefs ne demek?' sorusu merak edilmeye başlandı.

Vakt-ı Kıyas-ı Nefs nedir? Vakt-ı Kıyas-ı Nefs ne demek gelin birlikte öğrenelim!

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Vakt-ı Kıyas-ı Nefs Ne Demek? Vakt-ı Kıyas-ı Nefs Nedir?

Vakt-ı Kıyas-ı Nefs Ne Demek? Vakt-ı Kıyas-ı Nefs Nedir?

Kızıl Goncalar'ın 20 Ocak 2025 akşamı yayınlanan bölümünde geçen 'Vakt-ı Kıyas-ı Nefs' merak edildi. Vakt-ı Kıyas-ı Nefsi bir başkasını, kendiyle / nefsiyle kıyaslayarak anlama veya değerlendirme zamanı anlamına geliyor.

Vakt-ı Kıyas-ı Nefs Ne İçin Kullanılır?

Vakt-ı Kıyas-ı Nefs Ne İçin Kullanılır?

Kızıl Goncalar'da Uluların şeyhi Aziz efendi 'Vakt-ı Kıyas-ı Nefs' uygun gördü. Kıyas-ı Nefs aynı zamanda 'Bir kimse hakkında yapılacak şeyi önce kendinde uygulamak' anlamına geliyor.

Vakt-ı Kıyas-ı Nefs'i kim söyledi?

Vakt-ı Kıyas-ı Nefs'i kim söyledi?

Kızıl Goncalar dizisine Saatçi Aziz karakteriyle dahil olan Settar Tanrıöğen vakt-ı Kıyas-ı Nefs'i kullandı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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