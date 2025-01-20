Vakt-ı Kıyas-ı Nefs Ne Demek? Kızıl Goncalar'da Geçen Vakt-ı Kıyas-ı Nefs Nedir?
Vakt-ı Kıyas-ı Nefs Ne Demek? Kızıl Goncalar'da Geçen Vakt-ı Kıyas-ı Nefs Nedir?
Kızıl Goncalar'ın 20 Ocak 2025 tarihinde yayınlanan bölümü yine izleyiciyi ekrana bağlamayı başardı. Dizide Uluların şeyhi Aziz Efendi 'Vakt-ı Kıyas-ı Nefs' uygun gördü. İfadenin kullanılmasıyla birlikte 'Vakt-ı Kıyas-ı Nefs ne demek?' sorusu merak edilmeye başlandı.
Vakt-ı Kıyas-ı Nefs nedir? Vakt-ı Kıyas-ı Nefs ne demek gelin birlikte öğrenelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Vakt-ı Kıyas-ı Nefs Ne Demek? Vakt-ı Kıyas-ı Nefs Nedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Vakt-ı Kıyas-ı Nefs Ne İçin Kullanılır?
Vakt-ı Kıyas-ı Nefs'i kim söyledi?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın