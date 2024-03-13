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Uzmanlar Uyardı: "Türkiye'nin İklimi Yakında Mısır Gibi Olabilir"

Uzmanlar Uyardı: "Türkiye'nin İklimi Yakında Mısır Gibi Olabilir"

iklim değişikliği
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.03.2024 - 16:32

Uzmanlar, Türkiye'nin yakın gelecekte Mısır'la aynı iklim özelliğini taşıyabileceği konusunda uyarı yaptı. 

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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İlker Eroğlu, Türkiye'yi bekleyen iklim değişikliği konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İlker Eroğlu, Türkiye'yi bekleyen iklim değişikliği konusunda önemli uyarılarda bulundu.

"Türkiye'nin yakın gelecekte Mısır'la aynı iklim özelliğini taşıması söz konusu" diyen Dr. İlker Eroğlu şöyle devam etti: 👇

"Türkiye'nin yakın gelecekte Mısır'la aynı iklim özelliğini taşıması söz konusu" diyen Dr. İlker Eroğlu şöyle devam etti: 👇

'Denizlerimiz ısınıyor, ısındığı için istilacı balıklar bizim denizlerimize doğru yol almaya başladı.

Mesela hamsi daha kuzeye gidiyor. Daha soğuk kesimlere doğru göç ediyor. 

Bunlar bizim biyolojik popülasyonlarımızın biyolojik zenginliklerimizin azalmasına, buradaki habitatların yok olmasına neden oluyor.'

İklim değişikliğinin etkilerini azaltacak yöndeki çalışmaların daha da artırılması gerektiğini belirten Eroğlu ayrıca şunları söyledi 👇

İklim değişikliğinin etkilerini azaltacak yöndeki çalışmaların daha da artırılması gerektiğini belirten Eroğlu ayrıca şunları söyledi 👇

'İklim değişikliği özellikle sıcaklıkların artması, yağışın azalması ve kuraklık, ekosistemlerin bozulmasına, tarımsal verimliliğin düşmesine neden oluyor.

Bununla ilgili gerekli tedbirleri almamız önemli. 

Mesela yağışlar azalıyor, sıcaklık artıyorsa, yağış isteği fazla olan bitkilerden ziyade bu iklime adaptasyonu sağlayabilecek bitki türlerine daha çok önem verilmesi lazım. 

Su kaynaklarının tasarruflu şekilde kullanılması da önemli. 

Suyu har vurup harman savurmamamız gerekiyor ki Türkiye zaten bu konuda su sıkıntısı çeken yani su stresi çeken ülkeler arasında yer alıyor.'

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