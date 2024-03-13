Uzmanlar Uyardı: "Türkiye'nin İklimi Yakında Mısır Gibi Olabilir"

'İklim değişikliği özellikle sıcaklıkların artması, yağışın azalması ve kuraklık, ekosistemlerin bozulmasına, tarımsal verimliliğin düşmesine neden oluyor.

Bununla ilgili gerekli tedbirleri almamız önemli.

Mesela yağışlar azalıyor, sıcaklık artıyorsa, yağış isteği fazla olan bitkilerden ziyade bu iklime adaptasyonu sağlayabilecek bitki türlerine daha çok önem verilmesi lazım.

Su kaynaklarının tasarruflu şekilde kullanılması da önemli.

Suyu har vurup harman savurmamamız gerekiyor ki Türkiye zaten bu konuda su sıkıntısı çeken yani su stresi çeken ülkeler arasında yer alıyor.'