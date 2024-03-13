Uzmanlar Uyardı: "Türkiye'nin İklimi Yakında Mısır Gibi Olabilir"
Uzmanlar Uyardı: "Türkiye'nin İklimi Yakında Mısır Gibi Olabilir"
Uzmanlar, Türkiye'nin yakın gelecekte Mısır'la aynı iklim özelliğini taşıyabileceği konusunda uyarı yaptı.
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İlker Eroğlu, Türkiye'yi bekleyen iklim değişikliği konusunda önemli uyarılarda bulundu.
"Türkiye'nin yakın gelecekte Mısır'la aynı iklim özelliğini taşıması söz konusu" diyen Dr. İlker Eroğlu şöyle devam etti: 👇
İklim değişikliğinin etkilerini azaltacak yöndeki çalışmaların daha da artırılması gerektiğini belirten Eroğlu ayrıca şunları söyledi 👇
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