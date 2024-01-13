Uzman Hekim Açıkladı: İşte Cinsel Yolla Bulaşan 9 Hastalık
Uzman Hekim Açıkladı: İşte Cinsel Yolla Bulaşan 9 Hastalık
Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hıkmat Jabrayılov, cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkında açıklamalarda bulundu. Jabrayılov, erken teşhisin öneminden bahsederek uyarılarda bulundu.
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İndigo dergisinde yer alan habere göre, Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hıkmat Jabrayılov, en yaygın görülen cinsel yolla bulaşan 9 enfeksiyon hastalığını şu şekilde sıraladı:
Genital herpes: Herpes simpleks virüsü tarafından oluşturulan bu enfeksiyon, dudaklarda veya genital bölgede yaralara neden olabilir.
Gonore (bel soğukluğu): Neisseria gonorrhoeae bakterisi neden olduğu bu hastalık idrar yolu veya cinsel temas sırasında bulaşabilir.
Sifiliz: Treponema pallidum adlı bakteri tarafından oluşturulan bir enfeksiyondur ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.
Şankroid: Haemophilus ducreyi bakterisinin neden olduğu bu enfeksiyon, genital bölgede ağrılı yaralara yol açar.
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Human papillomavirus (HPV): HPV, genital siğillerin nedeni olan virüslerin ailesine aittir. Ayrıca bazı tipleri serviks kanseri ile ilişkilendirilir.
HIV/AIDS: İnsan bağışıklık yetmezlik virüsü (HIV), bağışıklık sistemi üzerinde ciddi etkileri olan ve AIDS hastalığına yol açabilen bir virüstür. HIV cinsel temas yoluyla bulaşabilir.
Klamidya: Chlamydia trachomatis adlı bakterinin neden olduğu bu enfeksiyon, genital bölgede ağrısız akıntılara yol açabilir ve tedavi edilmediğinde ciddi sorunlara neden olabilir.
Hepatit B ve Hepatit C: Bu virüsler karaciğer enfeksiyonlarına yol açabilir ve cinsel yolla bulaşabilirler.
Trichomoniasis: Trichomonas vaginalis adlı parazitin neden olduğu bu enfeksiyon, genital bölgede kaşıntı ve akıntıya yol açabilir.
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Op. Dr. Hıkmat Jabrayılov: “Cinsel hastalıklar arasında en yaygın bulaşma yolu, korunmasız cinsel ilişkidir. Bu, cinsel temas sırasında koruyucu önlem alınmadığında enfeksiyonların bulaşma riskini artırır. Bunun dışında, ilişkide cinsel oyuncakların kullanılması da bulaşmaya yol açabilir. Ayrıca cinsel yolla bulaşan hastalıklar enfekte bir anne tarafından doğum sırasında da bebeğe bulaşabilir.”
Op. Dr. Hıkmat Jabrayılov, tedavi şeklinin enfeksiyonun türüne, tedaviye ne kadar erken başlandığına ve kişinin enfeksiyonun şiddetine tepkisine bağlı değişebildiğine dikkat çekti.
Op. Dr. Hıkmat Jabrayılov, en sık uygulanan tedavi yöntemleri hakkında şu bilgileri verdi:
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