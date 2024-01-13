Uzman Hekim Açıkladı: İşte Cinsel Yolla Bulaşan 9 Hastalık

Antibiyotikler: Bakteriyel CYBH’ler, örneğin klamidya ve gonore, antibiyotiklerle tedavi edilir. Tedaviye uygun şekilde devam etmek, enfeksiyonun tamamen temizlenmesi için önemlidir. Çiftlerin tedavi edilmesi de önemlidir, aksi takdirde enfeksiyon tekrarlayabilir.

Antiviral ilaçlar: Viral CYBH’ler, örneğin herpes simpleks virüsü ve HIV, antiviral ilaçlarla tedavi edilebilir. Bu ilaçlar semptomları azaltabilir, virüs yükünü kontrol edebilir ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilir.

Diğer tedaviler: Bazı CYBH’lerin tedavisi farklı yöntemleri içerebilir. Örneğin, genital siğiller genellikle dondurma, lazer tedavisi veya koterizasyon gibi cerrahi ile tedavi edilir. Tedavi seçenekleri enfeksiyon türüne ve semptomlara bağlı olarak değişebilir.

Aşılar: HPV aşısı, cinsel yolla bulaşan HPV türlerine karşı ve rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlar. Ayrıca, Hepatit B aşısı da Hepatit B virüsüne karşı koruma sağlar.

Semptomatik tedavi: CYBH’lerin neden olduğu semptomların hafifletilmesi veya yönetilmesi amacıyla semptomatik tedaviler kullanılabilir. Örneğin, ağrı kesiciler veya anti-inflamatuar ilaçlar ağrı veya iltihaplanmayı hafifletebilir.