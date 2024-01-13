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Uzman Hekim Açıkladı: İşte Cinsel Yolla Bulaşan 9 Hastalık

Uzman Hekim Açıkladı: İşte Cinsel Yolla Bulaşan 9 Hastalık

Hilal Dumangöz
Hilal Dumangöz - Onedio Üyesi
13.01.2024 - 18:30

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hıkmat Jabrayılov, cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkında açıklamalarda bulundu. Jabrayılov, erken teşhisin öneminden bahsederek uyarılarda bulundu.

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İndigo dergisinde yer alan habere göre, Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hıkmat Jabrayılov, en yaygın görülen cinsel yolla bulaşan 9 enfeksiyon hastalığını şu şekilde sıraladı:

İndigo dergisinde yer alan habere göre, Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hıkmat Jabrayılov, en yaygın görülen cinsel yolla bulaşan 9 enfeksiyon hastalığını şu şekilde sıraladı:

Genital herpes: Herpes simpleks virüsü tarafından oluşturulan bu enfeksiyon, dudaklarda veya genital bölgede yaralara neden olabilir.

Genital herpes: Herpes simpleks virüsü tarafından oluşturulan bu enfeksiyon, dudaklarda veya genital bölgede yaralara neden olabilir.

Gonore (bel soğukluğu): Neisseria gonorrhoeae bakterisi neden olduğu bu hastalık idrar yolu veya cinsel temas sırasında bulaşabilir.

Gonore (bel soğukluğu): Neisseria gonorrhoeae bakterisi neden olduğu bu hastalık idrar yolu veya cinsel temas sırasında bulaşabilir.

Sifiliz: Treponema pallidum adlı bakteri tarafından oluşturulan bir enfeksiyondur ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Sifiliz: Treponema pallidum adlı bakteri tarafından oluşturulan bir enfeksiyondur ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Şankroid: Haemophilus ducreyi bakterisinin neden olduğu bu enfeksiyon, genital bölgede ağrılı yaralara yol açar.

Şankroid: Haemophilus ducreyi bakterisinin neden olduğu bu enfeksiyon, genital bölgede ağrılı yaralara yol açar.
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Human papillomavirus (HPV): HPV, genital siğillerin nedeni olan virüslerin ailesine aittir. Ayrıca bazı tipleri serviks kanseri ile ilişkilendirilir.

Human papillomavirus (HPV): HPV, genital siğillerin nedeni olan virüslerin ailesine aittir. Ayrıca bazı tipleri serviks kanseri ile ilişkilendirilir.

HIV/AIDS: İnsan bağışıklık yetmezlik virüsü (HIV), bağışıklık sistemi üzerinde ciddi etkileri olan ve AIDS hastalığına yol açabilen bir virüstür. HIV cinsel temas yoluyla bulaşabilir.

HIV/AIDS: İnsan bağışıklık yetmezlik virüsü (HIV), bağışıklık sistemi üzerinde ciddi etkileri olan ve AIDS hastalığına yol açabilen bir virüstür. HIV cinsel temas yoluyla bulaşabilir.

Klamidya: Chlamydia trachomatis adlı bakterinin neden olduğu bu enfeksiyon, genital bölgede ağrısız akıntılara yol açabilir ve tedavi edilmediğinde ciddi sorunlara neden olabilir.

Klamidya: Chlamydia trachomatis adlı bakterinin neden olduğu bu enfeksiyon, genital bölgede ağrısız akıntılara yol açabilir ve tedavi edilmediğinde ciddi sorunlara neden olabilir.

Hepatit B ve Hepatit C: Bu virüsler karaciğer enfeksiyonlarına yol açabilir ve cinsel yolla bulaşabilirler.

Hepatit B ve Hepatit C: Bu virüsler karaciğer enfeksiyonlarına yol açabilir ve cinsel yolla bulaşabilirler.

Trichomoniasis: Trichomonas vaginalis adlı parazitin neden olduğu bu enfeksiyon, genital bölgede kaşıntı ve akıntıya yol açabilir.

Trichomoniasis: Trichomonas vaginalis adlı parazitin neden olduğu bu enfeksiyon, genital bölgede kaşıntı ve akıntıya yol açabilir.
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Op. Dr. Hıkmat Jabrayılov: “Cinsel hastalıklar arasında en yaygın bulaşma yolu, korunmasız cinsel ilişkidir. Bu, cinsel temas sırasında koruyucu önlem alınmadığında enfeksiyonların bulaşma riskini artırır. Bunun dışında, ilişkide cinsel oyuncakların kullanılması da bulaşmaya yol açabilir. Ayrıca cinsel yolla bulaşan hastalıklar enfekte bir anne tarafından doğum sırasında da bebeğe bulaşabilir.”

Op. Dr. Hıkmat Jabrayılov: “Cinsel hastalıklar arasında en yaygın bulaşma yolu, korunmasız cinsel ilişkidir. Bu, cinsel temas sırasında koruyucu önlem alınmadığında enfeksiyonların bulaşma riskini artırır. Bunun dışında, ilişkide cinsel oyuncakların kullanılması da bulaşmaya yol açabilir. Ayrıca cinsel yolla bulaşan hastalıklar enfekte bir anne tarafından doğum sırasında da bebeğe bulaşabilir.”

Op. Dr. Hıkmat Jabrayılov, tedavi şeklinin enfeksiyonun türüne, tedaviye ne kadar erken başlandığına ve kişinin enfeksiyonun şiddetine tepkisine bağlı değişebildiğine dikkat çekti.

Op. Dr. Hıkmat Jabrayılov, tedavi şeklinin enfeksiyonun türüne, tedaviye ne kadar erken başlandığına ve kişinin enfeksiyonun şiddetine tepkisine bağlı değişebildiğine dikkat çekti.

Op. Dr. Hıkmat Jabrayılov, en sık uygulanan tedavi yöntemleri hakkında şu bilgileri verdi:

Op. Dr. Hıkmat Jabrayılov, en sık uygulanan tedavi yöntemleri hakkında şu bilgileri verdi:

Antibiyotikler: Bakteriyel CYBH’ler, örneğin klamidya ve gonore, antibiyotiklerle tedavi edilir. Tedaviye uygun şekilde devam etmek, enfeksiyonun tamamen temizlenmesi için önemlidir. Çiftlerin tedavi edilmesi de önemlidir, aksi takdirde enfeksiyon tekrarlayabilir.

Antiviral ilaçlar: Viral CYBH’ler, örneğin herpes simpleks virüsü ve HIV, antiviral ilaçlarla tedavi edilebilir. Bu ilaçlar semptomları azaltabilir, virüs yükünü kontrol edebilir ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilir.

Diğer tedaviler: Bazı CYBH’lerin tedavisi farklı yöntemleri içerebilir. Örneğin, genital siğiller genellikle dondurma, lazer tedavisi veya koterizasyon gibi cerrahi ile tedavi edilir. Tedavi seçenekleri enfeksiyon türüne ve semptomlara bağlı olarak değişebilir.

Aşılar: HPV aşısı, cinsel yolla bulaşan HPV türlerine karşı ve rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlar. Ayrıca, Hepatit B aşısı da Hepatit B virüsüne karşı koruma sağlar.

Semptomatik tedavi: CYBH’lerin neden olduğu semptomların hafifletilmesi veya yönetilmesi amacıyla semptomatik tedaviler kullanılabilir. Örneğin, ağrı kesiciler veya anti-inflamatuar ilaçlar ağrı veya iltihaplanmayı hafifletebilir.

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