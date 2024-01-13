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'Uzaylı Mumyalar'ın Kökenleri Açıklandı: İnsan ve Hayvan Parçaları Var

'Uzaylı Mumyalar'ın Kökenleri Açıklandı: İnsan ve Hayvan Parçaları Var

Eylül Sezer
Eylül Sezer - Onedio Üyesi
13.01.2024 - 14:11

'Uzaylı' oldukları iddia edilen 2 insansı mumyayla ilgili bilimsel araştırmaların sonucu açıklandı.

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Peru Havalimanı'nda ele geçirilen ve "Uzaylı" oldukları iddialarıyla gündeme gelen iki insansı mumyayla ilgili yapılan araştırmaların sonucu açıklandı.

Peru Havalimanı'nda ele geçirilen ve "Uzaylı" oldukları iddialarıyla gündeme gelen iki insansı mumyayla ilgili yapılan araştırmaların sonucu açıklandı.

Ekim ayında Lima Havalimanı'nda ele geçirilen ik mumya ile ilgili bilim insanları "uzaylı" oldukları iddiasını reddederek, iki mumyanın da insan ve hayvan parçaları kullanılarak oluşturulduğunu açıkladı.

Ekim ayında Lima Havalimanı'nda ele geçirilen ik mumya ile ilgili bilim insanları "uzaylı" oldukları iddiasını reddederek, iki mumyanın da insan ve hayvan parçaları kullanılarak oluşturulduğunu açıkladı.

Peru Adli Tıp Kurumu'ndan Flavio Estrada, And kıyafeti giydirilen mumyalarla ilgili "Bu iki mumya Dünya dışı varlıklar değil. İki oyuncak da hayvan kemikleri sentetik yapştırıcılarla birleştirilerek yaratılmış." dedi.

Peru Adli Tıp Kurumu'ndan Flavio Estrada, And kıyafeti giydirilen mumyalarla ilgili "Bu iki mumya Dünya dışı varlıklar değil. İki oyuncak da hayvan kemikleri sentetik yapştırıcılarla birleştirilerek yaratılmış." dedi.

Geçtiğimiz yıl Meksika Kongresi'nde sergilenen ki mumyanın "uzaylı" olduğu iddiası büyük ses getirmişti.

Geçtiğimiz yıl Meksika Kongresi'nde sergilenen ki mumyanın "uzaylı" olduğu iddiası büyük ses getirmişti.

Meksikalı gazeteci Jaime Maussan'ın bu mumyaların Dünya'da bilinen her hangi bir canlı türüyle bağlantılı olmadığını" savunmuştu. Mumyaların kökenine dair belirsiz bilimsel araştırmalar tartışma yaratmıştı.

Meksikalı gazeteci Jaime Maussan'ın bu mumyaların Dünya'da bilinen her hangi bir canlı türüyle bağlantılı olmadığını" savunmuştu. Mumyaların kökenine dair belirsiz bilimsel araştırmalar tartışma yaratmıştı.
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