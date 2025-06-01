Uzak Şehir'de Alya İçin Teklif Giden İlk Oyuncudan Kral Kaybederse'deki Vedaya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
1 Haziran Pazar günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Uzak Şehir'de Alya karakteri için teklif giden ilk isim gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Kral Kaybederse'de ana kadrodan bir oyuncu ayrılıyor.
3. Kızılcık Şerbeti'nin Sevtap'ından açıklama geldi.
4. Kızılcık Şerbeti'nin Zerrin'i, ekip yemeğinde soruları yanıtladı.
5. Kim Milyoner Olmak İster'e kümes sorusu damga vurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. X'te dizi izleyicilerine yönelik bir soru soruldu.
7. Kısmetse Olur Şeydanur'un son hali gündem oldu.
8. Arka Sokaklar'ın final iddialarına son noktayı koyan isim Özgür Ozan oldu.
9. Afra Saraçoğlu son olarak Yalı Çapkını'nda rol almıştı.
10. Erkan Kolçak Köstendil'in yeni imajı gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Gülben Ergen, Dadı'daki annesiyle yıllar sonra buluştu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın