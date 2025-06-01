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Uzak Şehir'de Alya İçin Teklif Giden İlk Oyuncudan Kral Kaybederse'deki Vedaya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Uzak Şehir'de Alya İçin Teklif Giden İlk Oyuncudan Kral Kaybederse'deki Vedaya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kim Milyoner Olmak İster
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.06.2025 - 00:56

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

1 Haziran Pazar günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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1. Uzak Şehir'de Alya karakteri için teklif giden ilk isim gündem oldu.

1. Uzak Şehir'de Alya karakteri için teklif giden ilk isim gündem oldu.

Dizinin ilk adı Albora'nın Sert Kışı'ydı. Bu isimle ilk teklifin gittiği ve hatta anlaşmanın sağlandığı isim yeniden gündem oldu.

Detaylar:

2. Kral Kaybederse'de ana kadrodan bir oyuncu ayrılıyor.

2. Kral Kaybederse'de ana kadrodan bir oyuncu ayrılıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin kadrosundan bir oyuncu ayrılacak. Sezon finalinde veda edecek oyuncu gelecek sezon kadroda yer almayacak.

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3. Kızılcık Şerbeti'nin Sevtap'ından açıklama geldi.

3. Kızılcık Şerbeti'nin Sevtap'ından açıklama geldi.

Ünlü oyuncu Neslihan Yeldan karakteriyle ilgili itirafta bulundu. Ünlü oyuncu karakterin adı ve hikayesiyle ilgili açıklama yaptı.

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4. Kızılcık Şerbeti'nin Zerrin'i, ekip yemeğinde soruları yanıtladı.

4. Kızılcık Şerbeti'nin Zerrin'i, ekip yemeğinde soruları yanıtladı.

Ünlü oyuncu Dilin Döğer, ismiyle ilgili soruya yanıt verdi. 'Dilin' isminin anlamını açıkladı.

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5. Kim Milyoner Olmak İster'e kümes sorusu damga vurdu.

5. Kim Milyoner Olmak İster'e kümes sorusu damga vurdu.

Oldukça basit bir soruda yarışmacı hiç düşünmeden cevap verdi ve elendi. Oktay Kaynarca şakayla karışık tepki gösterdi.

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6. X'te dizi izleyicilerine yönelik bir soru soruldu.

6. X'te dizi izleyicilerine yönelik bir soru soruldu.

'Beyninizde kira vermeden yaşayan sahne' tweeti o kadar etkileşim aldı ki tüm X'e yayıldı. Gelen cevapların çoğu duygusaldı.

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7. Kısmetse Olur Şeydanur'un son hali gündem oldu.

7. Kısmetse Olur Şeydanur'un son hali gündem oldu.

Bir döneme damga vuran yarışmada Şeydanur popüler yarışmacılardan biriydi. Şeydanur'un yıllar sonra değişimi dikkat çekti.

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8. Arka Sokaklar'ın final iddialarına son noktayı koyan isim Özgür Ozan oldu.

8. Arka Sokaklar'ın final iddialarına son noktayı koyan isim Özgür Ozan oldu.

19 sezondur yayıçnlanan Arka Sokaklar'la ilgili final söylentileri ortaya çıkmıştı. Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan iddiaları yanıtladı.

Detaylar:

9. Afra Saraçoğlu son olarak Yalı Çapkını'nda rol almıştı.

9. Afra Saraçoğlu son olarak Yalı Çapkını'nda rol almıştı.

1 milyonluk kaşesiyle gündem olan oyuncu yeni bir projede yer alıp almayacağına cevap verdi. Tavırları gündem oldu.

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10. Erkan Kolçak Köstendil'in yeni imajı gündem oldu.

10. Erkan Kolçak Köstendil'in yeni imajı gündem oldu.

Eylül ayında yayına başlayacak Veliaht dizisinden yayınlanan tanıtımda Erkan Kolçak Köstendil'in görünümü dikkat çekti. Yeni tarzı pek beğenilmedi.

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11. Gülben Ergen, Dadı'daki annesiyle yıllar sonra buluştu.

11. Gülben Ergen, Dadı'daki annesiyle yıllar sonra buluştu.

Gülben Ergen, İlkay Saran'la yaptığı buluşmadan paylaşım yaptı. Paylaşıma yazdığı not oldukça duygusaldı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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