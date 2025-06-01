Milyoner'de Kümes Hayvanı Sorusunda Elenen Yarışmacıya Oktay Kaynarca'dan Tepki: "Jokerlerini Al Eve Götür"
Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yine hem eğlenceli hem de oldukça zor soruların yer aldığı ve yarışmacıların ter döktüğü anlar yaşandı. Ancak bölümde 'Kümes hayvanlarının nesinden yararlanılmaz?' sorusuna yanlış cevap veren yarışmacı Oktay Kaynarca'nın da şakayla karışık tepkisiyle karşılaştı.
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ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster pazar akşamları ekrana gelmeye devam ediyor.
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Yarışmacıya "Kümes hayvanlarının nesinden yararlanılmaz?" diye soruldu.
Elenmesinin ardından Oktay Kaynarca yarışmacıya, "Jokerlere bak, al bunları da eve götür şimdi" dedi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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