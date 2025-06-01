onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Uzak Şehir'in Zerrin'i Dilin Döğer İsminin Anlamını Açıkladı!

Uzak Şehir'in Zerrin'i Dilin Döğer İsminin Anlamını Açıkladı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.06.2025 - 23:37

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir oyuncuları, sezon finali öncesi veda yemeğinde buluştular. Basın mensuplarının sorularını oldukça samimi biçimde yanıtlayan oyunculardan Zerrin karakterine hayat veren Dilin Döğer, isminin anlamını açıkladı.

Kaynak: Magazin Burada

Kaynak: https://x.com/Magazin_Buradaa/status/...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir, yarın akşam yayınlanan bölümüyle sezon finali yapıyor.

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir, yarın akşam yayınlanan bölümüyle sezon finali yapıyor.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümün temposu o kadar yüksekti ki sezon finalinde neler yaşanacağına dair içimizde inanılmaz bir merak uyandı. Alya'nın Kanada'ya dönmek üzere olduğunu izlediğimiz fragmanlara bakarsak da hepimizi oldukça heyecanlı bir bölüm bekliyor diyebiliriz.

Uzak Şehir'in favori çiftlerinden Kaya ve Zerrin'e hayat veren Atakan Özkaya ve Dilin Döğer de geceye katıldı.

Uzak Şehir'in favori çiftlerinden Kaya ve Zerrin'e hayat veren Atakan Özkaya ve Dilin Döğer de geceye katıldı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikilinin heyecanı gözlerden kaçmadı. Dizide Zerrin karakterine hayat veren Dilin Döğer, herkes tarafından merak edilen isminin anlamını Magazin Burada ekibine açıkladı.

Dilin isminin anlamı "his, duygu, kalp"miş. Yazar olan amcası, ünlü oyuncuya Dilin adını koymuş.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın