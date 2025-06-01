Uzak Şehir'in Zerrin'i Dilin Döğer İsminin Anlamını Açıkladı!
Kaynak: https://x.com/Magazin_Buradaa/status/...
Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir oyuncuları, sezon finali öncesi veda yemeğinde buluştular. Basın mensuplarının sorularını oldukça samimi biçimde yanıtlayan oyunculardan Zerrin karakterine hayat veren Dilin Döğer, isminin anlamını açıkladı.
Kaynak: Magazin Burada
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Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir, yarın akşam yayınlanan bölümüyle sezon finali yapıyor.
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Uzak Şehir'in favori çiftlerinden Kaya ve Zerrin'e hayat veren Atakan Özkaya ve Dilin Döğer de geceye katıldı.
Dilin isminin anlamı "his, duygu, kalp"miş. Yazar olan amcası, ünlü oyuncuya Dilin adını koymuş.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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