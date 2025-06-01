Beyinlerinde Kira Vermeden Yaşayan Sahneleri Paylaşan Kullanıcılar Sosyal Medyanın Gündeminde

Sosyal medyada hemen her gün en az bir konu gündem oluyor. Kimi zaman bir akım, kimi zaman o gün Türkiye'de ya da dünyada yaşanan bir olaya dair yorumlar, kimi zaman da bir anıya yönelik sorular sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Bu kez de @lidsuniverse adlı bir kullanıcı, 'Beyninizde kira vermeden yaşayan sahne var mı varsa hangi sahne?' diye sordu. Tweet aldı başını yürüdü, soruya yüzlerce etkileyici cevap geldi.