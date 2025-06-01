Beyinlerinde Kira Vermeden Yaşayan Sahneleri Paylaşan Kullanıcılar Sosyal Medyanın Gündeminde
Kaynak: https://x.com/lidsuniverse/status/192...
Sosyal medyada hemen her gün en az bir konu gündem oluyor. Kimi zaman bir akım, kimi zaman o gün Türkiye'de ya da dünyada yaşanan bir olaya dair yorumlar, kimi zaman da bir anıya yönelik sorular sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Bu kez de @lidsuniverse adlı bir kullanıcı, 'Beyninizde kira vermeden yaşayan sahne var mı varsa hangi sahne?' diye sordu. Tweet aldı başını yürüdü, soruya yüzlerce etkileyici cevap geldi.
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Eğer bir dizi izleyicisiyseniz hafızanızda yer etmiş, asla unutamayacağınız bir ya da daha fazla sahne olabilir.
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X'te @lidsuniverse adlı kullanıcı "Beyninizde kira vermeden yaşayan sahne var mı varsa hangi sahne?" diye sordu.
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"Her izlediğimde farklı bi yerimden bıçaklanıyorum"
"Heyecandan ağlamıştım"
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"Nefesim kesiliyor"
"Atlatamıyorum"
"Sadece 5 dakika daha yaşamak istedim bütün öldürülen kadınlar gibi…"
"Net budur net."
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"Yayınlandığı günden beri tüm detaylarıyla"
"Profesörün sistemi eleştirdiği sahne"
"Alzheimer olsam unutmam"
"Açık kalp ameliyatı etkisinde bir sahne"
"Üstü yok travmadır"
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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